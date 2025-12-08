Vorteilswelt
Alkoholisiert

18-Jähriger ohne Führerschein flüchtet vor Polizei

Salzburg
08.12.2025 16:30
Der Alkotest schlug zweimal an.
Der Alkotest schlug zweimal an.(Bild: P. Huber)

Gleich zwei Autofahrer bauten am Wochenende in Salzburg Unfälle – weil sie alkoholisiert waren. In Obertrum und beim Altenmarkt krachte es. Ein Lenker ist sogar vor der Polizei geflüchtet. Er kam aber nicht weit. 

Die Polizei wunderte sich am späten Samstagabend im Gemeindegebiet von Obertrum über einen Autofahrer, der sehr auffällig in Richtung Oberndorf fuhr. Die Beamten forderten ihn zum anhalten auf, das tat der Mann jedoch nicht. Stattdessen wendete er und flüchtete in Richtung Obertrum. 

Doch es dauerte nicht lang, bis er in einer starken Rechtskurve mit der Leitschiene kollidierte. Das Auto blieb circa 150 Meter weit entfernt stehenund war stark beschädigt. Schnell stellte sich heraus, warum der Mann geflüchtet war: Der 18-Jährige hatte 1,38 Promille. Einen Führerschein konnten die Beamten dem jungen Mann nicht abnehmen: Er hatte nämlich gar keinen.  

Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein 49-jähriger Ungar auf der A10 in Richtung Salzburg. Doch er geriet zu weit nach links und schleuderte gegen einen Aufpralldämpfer, das Fahrzeug stoppte quer über der Fahrbahn.

Der Mann blieb unverletzt und sprach von einem Sekundenschlaf, der ihn erfasst hätte. Doch eine Rolle dürfte dabei sein Alkoholpegel von 1,48 Promille gespielt haben. Die Autobahn musste eine Stunde lang gesperrt bleiben, seinen Führerschein ist der Ungar los. 

