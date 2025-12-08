18-Jähriger ohne Führerschein flüchtet vor Polizei

Doch es dauerte nicht lang, bis er in einer starken Rechtskurve mit der Leitschiene kollidierte. Das Auto blieb circa 150 Meter weit entfernt stehenund war stark beschädigt. Schnell stellte sich heraus, warum der Mann geflüchtet war: Der 18-Jährige hatte 1,38 Promille. Einen Führerschein konnten die Beamten dem jungen Mann nicht abnehmen: Er hatte nämlich gar keinen.