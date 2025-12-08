„Ohne stürmische Liebe geht es nicht!“

Wer glaubt, für diese hochwertige Musik sein Geldbörserl weit öffnen zu müssen, dem will Chefdirigent Hansjörg Angerer die Angst nehmen: „Besonders Jugendliche und Studenten sind bei uns herzlich willkommen. Deshalb wollen wir preislich so sozial verträglich wie möglich bleiben“, erklärt er. Ab zwölf Euro können die ermäßigten Karten erworben werden.