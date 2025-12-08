Vorteilswelt
Dirigent Angerer:

„Ohne stürmische Liebe geht es nicht!“

Salzburg
08.12.2025 14:00
Die Salzburg Wind Philharmonic setzt sich aus international renommierten Musikern zusammen.
Die Salzburg Wind Philharmonic setzt sich aus international renommierten Musikern zusammen.(Bild: Franz Neumayr)

Nicht nur der Dreikönigstag hat Tradition, sondern mittlerweile auch das Dreikönigskonzert der Salzburg Wind Philharmonic im Großen Festspielhaus. Am 6. Jänner um 11 Uhr wird Chefdirigent Hansjörg Angerer wieder zum großen Bläserkonzert laden. Dieses Mal unter dem Motto: „Musik der Romantik – stürmisch in Lieb’ und Tanz“. 

0 Kommentare

Lebensbejahende Musik für die Konzertveranstaltung auszuwählen, liegt Chefdirigent Angerer besonders am Herzen: „Romantik ohne stürmische Liebe gibt es sowieso nicht. Das Publikum ist auch ausdrücklich aufgefordert, mitzuwippen und mitzugehen. Temperament gehört beim Dreikönigskonzert 2026 dazu!“

Chefdirigent Hansjörg Angerer im Gespräch mit der „Krone“ über das Dreikönigs- konzert 2026 am ...
Chefdirigent Hansjörg Angerer im Gespräch mit der „Krone“ über das Dreikönigs- konzert 2026 am 6. Jänner.(Bild: Markus Tschepp)

Ebenso dazu gehört wieder eine hochkarätige, internationale Besetzung des Konzertes. Wenzel Fuchs, Soloklarinettist der Berliner Philharmoniker und Konzertmeister der Salzburg Wind Philharmonic, ist ebenfalls wieder an Bord. Für das Publikum vorbereitet haben die Musiker unter anderem Felix Mendelssohn Bartholdys Hochzeitsmarsch aus „Ein Sommernachtstraum“, Peter Iljitsch Tschaikowskys Nussknacker-Suite, einige Walzer und Polkas der Strauss-Familie und auch Antonín Dvořáks slawischen Tanz Nr. 8.

Wer glaubt, für diese hochwertige Musik sein Geldbörserl weit öffnen zu müssen, dem will Chefdirigent Hansjörg Angerer die Angst nehmen: „Besonders Jugendliche und Studenten sind bei uns herzlich willkommen. Deshalb wollen wir preislich so sozial verträglich wie möglich bleiben“, erklärt er. Ab zwölf Euro können die ermäßigten Karten erworben werden. 

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

