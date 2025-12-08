„Ohne stürmische Liebe geht es nicht!“

Nicht nur der Dreikönigstag hat Tradition, sondern mittlerweile auch das Dreikönigskonzert der Salzburg Wind Philharmonic im Großen Festspielhaus. Am 6. Jänner um 11 Uhr wird Chefdirigent Hansjörg Angerer wieder zum großen Bläserkonzert laden. Dieses Mal unter dem Motto: „Musik der Romantik – stürmisch in Lieb’ und Tanz“.
Lebensbejahende Musik für die Konzertveranstaltung auszuwählen, liegt Chefdirigent Angerer besonders am Herzen: „Romantik ohne stürmische Liebe gibt es sowieso nicht. Das Publikum ist auch ausdrücklich aufgefordert, mitzuwippen und mitzugehen. Temperament gehört beim Dreikönigskonzert 2026 dazu!“
Ebenso dazu gehört wieder eine hochkarätige, internationale Besetzung des Konzertes. Wenzel Fuchs, Soloklarinettist der Berliner Philharmoniker und Konzertmeister der Salzburg Wind Philharmonic, ist ebenfalls wieder an Bord. Für das Publikum vorbereitet haben die Musiker unter anderem Felix Mendelssohn Bartholdys Hochzeitsmarsch aus „Ein Sommernachtstraum“, Peter Iljitsch Tschaikowskys Nussknacker-Suite, einige Walzer und Polkas der Strauss-Familie und auch Antonín Dvořáks slawischen Tanz Nr. 8.
Wer glaubt, für diese hochwertige Musik sein Geldbörserl weit öffnen zu müssen, dem will Chefdirigent Hansjörg Angerer die Angst nehmen: „Besonders Jugendliche und Studenten sind bei uns herzlich willkommen. Deshalb wollen wir preislich so sozial verträglich wie möglich bleiben“, erklärt er. Ab zwölf Euro können die ermäßigten Karten erworben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.