„Ein 500-Betten-Hotel ist einfach zu groß!“

Braucht die Lungauer Gemeinde St. Margarethen wirklich noch ein Hotel, noch dazu eine große Ferienclub-Anlage? Kritiker sagen schon seit Jahren: Nein! Jetzt keimt neuer Protest gegen die Pläne. Die Gegner fordern eine Bürgerbefragung.
Die Meinungen zu einem geplanten Hotel in St. Margarethen gehen seit Jahren weit auseinander. Braucht es tatsächlich einen weiteren Großbetrieb, der nicht in Hand einer Lungauer Familie ist, sondern von einer internationalen Kette betrieben wird? Knapp 500 Betten sollen entstehen. Gegner sehen die Dimension für ein Dorf mit knapp 800 Einwohnern kritisch.
Der Tourismus am Aineck mit 8er-Gondelbahn Silverjet ins Skigebiet Katschberg ist ein wichtiges Standbein in der Gemeinde. Es gibt aber bereits große Hotels unweit des Liftes, wie Almgut und Grizzly, die jetzt Zuwachs bekommen sollen. Genehmigt wurde das Projekt bereits 2017.
Bis auf einen Pro-forma-Start auf der grünen Wiese wegen behördlicher Auflagen kam es bisher zu keinem wirklichen Baubeginn. Nach mehreren Wechseln soll nun die Tui-Tochter Robinson Betreiber werden. Änderungen wurden zuletzt die Parkflächen betreffend eingereicht. Statt einer Parkgarage will der Betreiber nun ein eigenes Parkhaus mit zwei Etagen, eine davon unterirdisch, errichten.
Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am kommenden Donnerstag wird sich herausstellen, wie es mit dem Projekt weitergeht.
Barbara Lanschützer (LFM), Projektgegnerin
Bild: Roland Holitzky
Gemeinde entscheidet noch im Dezember
Im Gegenzug soll es eine bessere Zufahrtslösung Richtung Skilift geben. ÖVP-Bürgermeister Johann Lüftenegger, bekennender Hotel-Befürworter, sieht das positiv und wird dafür stimmen.
Die Gegner rund um Gemeindevertreterin Barbara Lanschützer (LFM) befürchten massive Auswirkungen auf die Natur und wollen eine Bürgerbefragung. Kommende Woche soll in der Gemeindevertretung abgestimmt werden.
