„Ein 500-Betten-Hotel ist einfach zu groß!“

Die Meinungen zu einem geplanten Hotel in St. Margarethen gehen seit Jahren weit auseinander. Braucht es tatsächlich einen weiteren Großbetrieb, der nicht in Hand einer Lungauer Familie ist, sondern von einer internationalen Kette betrieben wird? Knapp 500 Betten sollen entstehen. Gegner sehen die Dimension für ein Dorf mit knapp 800 Einwohnern kritisch.