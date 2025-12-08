Salzburger wird „Co“ bei deutschem Bundesligisten

Seit dem Wochenende steht fest: Der deutsche Bundesligist Mainz 05 hat einen neuen Trainer. Der ehemalige Union-Berlin-Coach Urs Fischer übernimmt. Mit ihm an Board als Co-Trainer: Markus Hoffmann. Der Salzburger hätte eigentlich mit 1. Jänner beim Salzburger Fußballverband (SFV) den Posten als Sportdirektor übernehmen sollen.