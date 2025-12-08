Salzburger wird „Co“ bei deutschem Bundesligisten

Fußballtrainer Markus Hoffmann hat einen neuen Job. Der Salzburger geht gemeinsam mit Urs Fischer zu Mainz 05. Dafür muss er der Aufgabe beim Salzburger Verband wieder absagen.
Seit dem Wochenende steht fest: Der deutsche Bundesligist Mainz 05 hat einen neuen Trainer. Der ehemalige Union-Berlin-Coach Urs Fischer übernimmt. Mit ihm an Board als Co-Trainer: Markus Hoffmann. Der Salzburger hätte eigentlich mit 1. Jänner beim Salzburger Fußballverband (SFV) den Posten als Sportdirektor übernehmen sollen.
„Wir freuen uns für Markus Hoffmann und wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe. Gleichzeitig bedauern wir jedoch sehr, dass er als geschätzter Experte uns nun nicht zur Verfügung steht“, wird SFV-Präsident Wolfgang Zingerle in einer Aussendung zitiert.
Stellvertreter übernimmt
Statt Hoffmann, dessen Sohn Yannik bei Westligist Wals-Grünau spielt, wird die sportliche Leitung im SFV nun Stellvertreter Lukas Fabi übernehmen und Anfang Jänner seine Tätigkeit als SFV-Sportdirektor beginnen.
