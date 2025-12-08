Birgit Denk im Rockhouse: Mitsingen ist Pflicht!

„Weihnachtskaraoke“ und „Allgesang“: Sängerin Birgit Denk (54) lädt zu einem Konzert der etwas anderen Art ins Salzburger Rockhouse. . .
Einige Besucher werden sich verdutzt die Augen reiben: Für das Gastspiel der Austro-Sängerin Birgit Denk werden ausnahmsweise Stühle in den Saal des Salzburger Rockhouse gestellt. Ein Sitzplatz-Konzert in der Kult-Veranstaltungsstätte – ja ist denn heut’ schon Weihnachten?
Fast! Birgit Denk lädt am 10. Dezember zu einem Adventkonzert der anderen Art. Unter dem Motto „Nicht einer singt komisch, sondern alle wunderschön“ ruft die 54-Jährige den „Allgesang“ aus. Unterstützt von Martin Mader am Klavier trällert Denk zusammen mit dem Publikum die bekanntesten Weihnachtslieder aus dem In- und Ausland. Die Texte laufen dabei praktischerweise auf einer Leinwand mit. „Also kein Grund zur Zurückhaltung. Textkenntnis ist keine Voraussetzung, nur Lust am Mitmachen“, lautet das Versprechen der Sängerin. Noch sind einige Restkarten erhältlich.
Übrigens: In Estland wird das gemeinsame Singen von der UNESCO gar als kulturelles Erbe anerkannt und geschützt.
