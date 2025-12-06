Hinterhäuser zieht Überraschung aus dem Ärmel

Es ist beachtlich, was Markus Hinterhäuser jetzt ausgerechnet in jenem Bereich gelingt, der zuletzt als ungeliebtes Stiefkind galt: dem Schauspiel. Mit gleich zwei Uraufführungen (Peter Handke und Elfriede Jelinek) zieht er plötzlich große Namen wie Asse aus dem Ärmel. Das hätte man ihm, bei aller Demutsgeste bei der Pressekonferenz am Donnerstag, nicht zwingend zugetraut. Auffällig ist, wie spielerisch Hinterhäuser scheinbar sein Netzwerk im Schauspiel aktiviert hat. Ganz beiläufig erwähnte er, dass Handke ihm mit einem „mach damit was du willst“ den Text „Schnee von gestern, Schnee von heute“ quasi ins Haus lieferte. Und auch Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek brachte ihren Wunschregisseur Nicolas Stemann ebenfalls selbst mit.