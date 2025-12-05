Starker Herbst macht Bullen Frauen Lust auf mehr

Der Nikolaus-Tag bedeutet für die Frauen von Red Bull Salzburg zugleich den Jahresabschluss. Gegen die Vienna steigt daheim (Akademie Liefering, 13) die letzte Bundesligarunde 2025. Auch wenn das Hinspiel gegen die Wiener 0:2 verloren ging, sind die Salzburgerinnen sehr zufrieden mit dem ersten Herbst als Red Bull Salzburg. Vor dem Jahreskehraus stehen sie auf Tabellenrang fünf. Die Bullen Frauen spielen damit um die Top vier, die im Frühjahr in der Meistergruppe stehen und sich den Titel ausspielen. „Gerade der Start war neu für uns. Man weiß nie, wo man landet. Unser Ziel ist es, sich zu etablieren. Das ist im Herbst gut gelungen“, sagt Bernd Winkler.