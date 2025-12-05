Vorteilswelt
Abschluss gegen Vienna

Starker Herbst macht Bullen Frauen Lust auf mehr

Salzburg
05.12.2025 19:00
Kamen im Hinspiel gegen die Vienna zu Fall: Grünwald (in blau) und Salzburg.
Kamen im Hinspiel gegen die Vienna zu Fall: Grünwald (in blau) und Salzburg.

Jahreskehraus in der Frauen-Bundesliga! Die Frauen von Red Bull Salzburg duellieren sich zum Abschluss dieses Kalenderjahres mit der Vienna. Zeit, eine Bilanz über die Premiere der Bullen im Frauenfußball zu ziehen.

0 Kommentare

Der Nikolaus-Tag bedeutet für die Frauen von Red Bull Salzburg zugleich den Jahresabschluss. Gegen die Vienna steigt daheim (Akademie Liefering, 13) die letzte Bundesligarunde 2025. Auch wenn das Hinspiel gegen die Wiener 0:2 verloren ging, sind die Salzburgerinnen sehr zufrieden mit dem ersten Herbst als Red Bull Salzburg. Vor dem Jahreskehraus stehen sie auf Tabellenrang fünf. Die Bullen Frauen spielen damit um die Top vier, die im Frühjahr in der Meistergruppe stehen und sich den Titel ausspielen. „Gerade der Start war neu für uns. Man weiß nie, wo man landet. Unser Ziel ist es, sich zu etablieren. Das ist im Herbst gut gelungen“, sagt Bernd Winkler.

Zitat Icon

Gerade der Start war neu für uns. Unser Ziel ist es, sich zu etablieren. Und das ist uns im Herbst gut gelungen.

Bernd Winkler

Der Leiter der Frauenfußballabteilung der Bullen ist besonders stolz darauf, mit sehr vielen jungen – teilweise sogar 16-jährigen – Spielerinnen aus der Region aufzulaufen. „Wir wollen die Mädels auch nicht unter Druck setzen, dass sie mit 16, 17 etwas erreichen müssen“, betont Winkler.

Wunsch des Chefs erfüllt
Vor der Saison hatte der 46-Jährige nur den einen Wunsch, dass jeder erkennt, dass „eine echte Red-Bull-Mannschaft“ am Rasen steht. „Das sehe ich wirklich in jedem Spiel, dass die Mädels genau unseren Fußball auf den Platz bringen wollen. Natürlich gelingt’s nicht immer, aber wir sind extrem zufrieden, was das angeht.“

Kommende Woche warten noch Leistungstests auf die Spielerinnen. In der Weihnachtszeit dürfen sie zur Ruhe kommen, am 8. Jänner bittet Trainer Dusan Pavlovic wieder alle zusammen.

ADMIRAL Frauen-Bundesliga, Samstag: Red Bull Salzburg – Vienna (13), Austria Wien – Sturm, Neulengbach – St. Pölten (beide 14).

Salzburg

