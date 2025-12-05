Starker Herbst macht Bullen Frauen Lust auf mehr

Jahreskehraus in der Frauen-Bundesliga! Die Frauen von Red Bull Salzburg duellieren sich zum Abschluss dieses Kalenderjahres mit der Vienna. Zeit, eine Bilanz über die Premiere der Bullen im Frauenfußball zu ziehen.
Der Nikolaus-Tag bedeutet für die Frauen von Red Bull Salzburg zugleich den Jahresabschluss. Gegen die Vienna steigt daheim (Akademie Liefering, 13) die letzte Bundesligarunde 2025. Auch wenn das Hinspiel gegen die Wiener 0:2 verloren ging, sind die Salzburgerinnen sehr zufrieden mit dem ersten Herbst als Red Bull Salzburg. Vor dem Jahreskehraus stehen sie auf Tabellenrang fünf. Die Bullen Frauen spielen damit um die Top vier, die im Frühjahr in der Meistergruppe stehen und sich den Titel ausspielen. „Gerade der Start war neu für uns. Man weiß nie, wo man landet. Unser Ziel ist es, sich zu etablieren. Das ist im Herbst gut gelungen“, sagt Bernd Winkler.
Gerade der Start war neu für uns. Unser Ziel ist es, sich zu etablieren. Und das ist uns im Herbst gut gelungen.
Bernd Winkler
Der Leiter der Frauenfußballabteilung der Bullen ist besonders stolz darauf, mit sehr vielen jungen – teilweise sogar 16-jährigen – Spielerinnen aus der Region aufzulaufen. „Wir wollen die Mädels auch nicht unter Druck setzen, dass sie mit 16, 17 etwas erreichen müssen“, betont Winkler.
Wunsch des Chefs erfüllt
Vor der Saison hatte der 46-Jährige nur den einen Wunsch, dass jeder erkennt, dass „eine echte Red-Bull-Mannschaft“ am Rasen steht. „Das sehe ich wirklich in jedem Spiel, dass die Mädels genau unseren Fußball auf den Platz bringen wollen. Natürlich gelingt’s nicht immer, aber wir sind extrem zufrieden, was das angeht.“
Kommende Woche warten noch Leistungstests auf die Spielerinnen. In der Weihnachtszeit dürfen sie zur Ruhe kommen, am 8. Jänner bittet Trainer Dusan Pavlovic wieder alle zusammen.
ADMIRAL Frauen-Bundesliga, Samstag: Red Bull Salzburg – Vienna (13), Austria Wien – Sturm, Neulengbach – St. Pölten (beide 14).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.