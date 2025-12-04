Der kommende Festspiel-Sommer wird romantisch

Als weitere Produktionen zu sehen sein werden unter anderem „Faust I“, „Schnee von gestern, Schnee von morgen“ von Peter Handke, Molieres „der Menschenfeind“ und Elfriede Jelineks „Unter Tieren“. Auf international bekannte Namen auf der Bühne, wie 2025 Christoph Waltz, verzichtet man in der neuen Saison. Dafür gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Festspiel-Persönlichkeiten wie Mavie Hörbiger und Caroline Peters.