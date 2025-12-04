Vorteilswelt
Programm 2026

Der kommende Festspiel-Sommer wird romantisch

Salzburg
04.12.2025 11:37
Sängerin Asmik Grigorian
Sängerin Asmik Grigorian(Bild: Olivia Kahler)

Drehte sich der vergangene Festspielsommer 2025 um das Thema Macht, entgegnet man in der Saison 2026 mit viel Liebe – und einem Hauch Tragik. So steht etwa der Klassiker „Carmen“ von Georges Bizet auf dem Programm. Die Titelrolle wird Asmik Grigorian übernehmen.

0 Kommentare

Für Grigorian wird die leidenschaftliche Carmen ein Rollen-Debüt sein. Die musikalische Leitung übernimmt ebenfalls ein dem Festspielpublikum bestens bekanntes Gesicht: der russisch-griechische Dirigent Teodor Currentzis.

Nach sechs Jahren wiederaufgenommen wird die Oper „Così fan tutte“. Joana Mallwitz wird – wie schon im Jahr 2020 – wieder die musikalische Leitung übernehmen.

Als konzertante Opern stehen „Passion“, „der Prinz von Homburg“ und „Lucio Silla“ auf dem Programm. Als Neuproduktion zu sehen sein wird „Ariadne auf Naxos“. Die Hauptrolle übernehmen wird Opernstar Elina Garanca. 

Elina Garanca
Elina Garanca(Bild: Sarah Katharina)

In der Sparte Schauspiel steht der „Jedermann“ mit leicht neuer Besetzung – 2026 wird Roxane Duran an der Seite von Philipp Hochmair die Buhschaft spielen – am Programm.

Ikonische Rolle
Roxane Duran ist die neue „Jedermann“-Buhlschaft
18.11.2025

Als weitere Produktionen zu sehen sein werden unter anderem „Faust I“, „Schnee von gestern, Schnee von morgen“ von Peter Handke, Molieres „der Menschenfeind“ und Elfriede Jelineks „Unter Tieren“. Auf international bekannte Namen auf der Bühne, wie 2025 Christoph Waltz, verzichtet man in der neuen Saison. Dafür gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Festspiel-Persönlichkeiten wie Mavie Hörbiger und Caroline Peters. 

In der Sparte Konzert setzt der neue Konzertchef Axel Hiller auf die bereits bewährten Publikums-Magnete wie die Dirigenten Christian Thielemann, Andris Nelsons und Riccardo Muti. Teodor Currentzis wird sich wieder, wie schon in den Vorjahren, auch der „Ouverture spirituelle“ annehmen. 

Dirigent Teodor Currentzis
Dirigent Teodor Currentzis(Bild: Alexandra Muravyeva)

80 Konzerte werden im nächsten Festspielsommer insgesamt gespielt. Auch Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser wird sich selber wieder ans Klavier setzen. Ein weiterer Höhepunkt wird ein Orgelkonzert. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
