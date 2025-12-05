Unfall auf A1 verursacht kilometerlangen Stau

Pinzgau kämpft um drei Bahn-Haltestellen
Ein Unfall mit fünf Verletzten sorgte am Freitagnachmittag auf der Westautobahn (A1) Richtung Salzburg für Stau. Ab der Höhe von Kilometer 283,5 bei der Abfahrt Wallersee, staute es sich zwischenzeitlich bis nach Thalgau zurück.
Was genau der Auslöser für den Unfall war, ist derzeit noch nicht bekannt. Die fünf leichtverletzten Personen kamen ins LKH Salzburg.
Rund eine Stunde Zeitverlust mussten Autofahrer auf der Strecke einrechnen.
Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt, es kommt aber weiterhin von Wartezeiten von bis zu 50 Minuten. Der Stau wird durch den Feierabendverkehr zusätzlich verstärkt.
