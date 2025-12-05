Budget-Spagat auf der Sonnenterrasse geglückt

Millionen in nicht sichtbare Infrastruktur

Für den „Standardbetrieb“, wie Brugger es nennt, habe man 2025 zwölf Millionen Euro veranschlagt. Brugger muss haushalten. „Wir kommen gut über die Runden, sind davon entfernt, eine Ausgleichsgemeinde zu sein“, sagt Brugger. Aber auch in St. Veit fließen Millionen Euro in Maßnahmen, die man nicht auf Anhieb sieht. Etwa 1,5 Millionen Euro investiert die Gemeinde in die Wasser- und Kanal-Infrastruktur.