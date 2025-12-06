Salzburger Volleyball-Legionärin hofft auf Double

„Das kleine Städtchen erinnert mich ein wenig an Zuhause“, schildert sie. In der 43.000 Einwohner-Stadt lebt die Volleyballerin zwar allein, drei Mitspielerin seien aber ihre Nachbarinnen. „Nur die Währung ist anders als in Österreich“, erkennt sie kaum einen Unterschied zu daheim. Schon morgen geht’s für Deisl wieder aufs Parkett. Dann steht das Duell mit dem Vorletzten Sternberk an.