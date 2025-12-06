Vorteilswelt
„Haben mehr Potenzial“

Salzburger Volleyball-Legionärin hofft auf Double

Salzburg
06.12.2025 08:00
Flachgauerin Victoria Deisl schlägt heuer wieder in Tschechien auf.
Flachgauerin Victoria Deisl schlägt heuer wieder in Tschechien auf.(Bild: Pavel Netolicka)

Die insgesamt vierte Saison als Volleyball-Legionärin soll für Victoria Deisl eine ganz besondere werden. Die Seekirchnerin schlägt nach einer Saison in Linz seit Sommer wieder in Tschechien auf, wo sie schon 2022/23 für Liberec spielte. Mit Erstligist Prostějov rangiert die Nationalspielerin derzeit auf Rang zwei. Die einzige Niederlage gabs gegen Tabellenführer Brünn. 

„Die bisherige Saison läuft eigentlich ganz gut. Ich glaube aber schon, dass wir noch mehr Potenzial haben“, sagt die Zuspielerin, die sich in der laufenden Saison hohe Ziele setzt. „Wir wollen die Liga und auch den Cup gewinnen“, stapelt sie keineswegs tief.

Ab und an zwickt das Knie noch. Ich bin den Ärzten, Physios und meiner Familie aber unendlich dankbar, dass sie mich wieder so gut hinbekommen haben.

Victoria DEISL, VK Prostejov

Nach ihrer schweren Knieverletzung (Kreuzbandriss 2023) ist sie auch mit ihrer Performance ganz zufrieden. „Ab und an zwickt das Knie noch. Ich bin den Ärzten, Physios und meiner Familie aber unendlich dankbar, dass sie mich wieder so hinbekommen haben“, erzählt Deisl, die sich in der tschechischen Kleinstadt durchaus wohl fühlt.

„Das kleine Städtchen erinnert mich ein wenig an Zuhause“, schildert sie. In der 43.000 Einwohner-Stadt lebt die Volleyballerin zwar allein, drei Mitspielerin seien aber ihre Nachbarinnen. „Nur die Währung ist anders als in Österreich“, erkennt sie kaum einen Unterschied zu daheim. Schon morgen geht’s für Deisl wieder aufs Parkett. Dann steht das Duell mit dem Vorletzten Sternberk an. 

Mathias Funk
