Kinder sind die gefeierten Stars beim Hirtenadvent

Die Kinder vom entlegenen Karhof machen sich mit dem alten Knecht Barthl (Alfred Kröll) schon in aller Früh auf den Weg zur Rorate und tauchen dabei immer tiefer in die Weihnachtsgeschichte ein. Beim Betrachten der Krippe drängen sich dann immer mehr Fragen auf. Wo ist das Jesu-Kind? Warum ist Maria so dünn? „Die Kinder denken sich in die Krippen-Szene hinein“, so Gesamtleiter Josef Radauer. Orientalisch und alpenländisch gekleidete Hirten vermischen sich. Die Musik verbindet sie alle. „Unser Vorbild ist die alte Krippe, die in der Aigner Kirche steht. Sie hat mich selbst als Kind geprägt“, erzählt Radauer. 27 Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren begeistern mit ihrer enormen Bühnenpräsenz.