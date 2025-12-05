Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Aula der Uni

Kinder sind die gefeierten Stars beim Hirtenadvent

Salzburg
05.12.2025 21:00
Sie ziehen jedes Jahr tosenden Applaus auf sich: Die Kinder vom Hirtenadvent
Sie ziehen jedes Jahr tosenden Applaus auf sich: Die Kinder vom Hirtenadvent(Bild: Albert MOSER)

Beim Hirtenadvent in der Großen Universitätsaula in Salzburg sind 27 Kinder die gefeierten Stars: Das Stück „Rorate“ wird wiederaufgenommen. Die orientalische Krippe aus der Aigner Kirche war Vorbild für das Flair der Inszenierung rund um die biblische Herbergsuche.

0 Kommentare

Die Kinder vom entlegenen Karhof machen sich mit dem alten Knecht Barthl (Alfred Kröll) schon in aller Früh auf den Weg zur Rorate und tauchen dabei immer tiefer in die Weihnachtsgeschichte ein. Beim Betrachten der Krippe drängen sich dann immer mehr Fragen auf. Wo ist das Jesu-Kind? Warum ist Maria so dünn? „Die Kinder denken sich in die Krippen-Szene hinein“, so Gesamtleiter Josef Radauer. Orientalisch und alpenländisch gekleidete Hirten vermischen sich. Die Musik verbindet sie alle. „Unser Vorbild ist die alte Krippe, die in der Aigner Kirche steht. Sie hat mich selbst als Kind geprägt“, erzählt Radauer. 27 Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren begeistern mit ihrer enormen Bühnenpräsenz.

Stimmungsvolle Inszenierung mit orientalischem Flair
Stimmungsvolle Inszenierung mit orientalischem Flair(Bild: Albert MOSER)

Berührend ist auch die Szene, wo Maria und Josef (Madeleine Widhalm und Ernst Meixner) beim Wirt anklopfen und um Herberge bitten. Radauer: „Es scheitert nicht am Geld, sondern an den Befindlichkeiten.“ Das Problem, dass Menschen oft andere nicht gern an sich heranlassen, sei auch heute bekannt. Als Engel beflügelt Eva Stadlbauer.

Als Maria und Josef ist das bewährte Duo Madeleine Widhalm und Ernst Meixner zu sehen.
Als Maria und Josef ist das bewährte Duo Madeleine Widhalm und Ernst Meixner zu sehen.(Bild: Albert MOSER)
Lesen Sie auch:
Eva Schinwald als Maria hat heuer mit Johannes Forster einen neuen Josef an ihrer Seite
Maria küsst Neuen
Das ist alles anders beim heurigen Adventsingen
27.11.2025
Maria küsst Neuen
Das ist alles anders beim heurigen Adventsingen
27.11.2025

Das Stück „Rorate“ mit einem Hauch von „Tausendundeiner Nacht“ wurde zuletzt in den Jahren 2010 bis 2015 auf die Bühne gebracht. Abänderungen gibt es szenisch und auch bei der Musik. Neue Kompositionen von Andreas Gassner fließen ein. „Rorate“ wird bis 14. Dezember zwölfmal aufgeführt. Zwei Vorstellungen sind schon ausverkauft.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.029 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.442 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.114 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf