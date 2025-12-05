Terror-Propaganda zwischen Vater und Sohn

Der Angeklagte wurde in der Türkei geboren, lebt aber seit Kindestagen in Österreich, arbeitet seit 25 Jahren als Handwerker, hat drei Kinder und spricht perfekt Deutsch. Er fühle sich auch als Österreicher, betonte der gläubige Muslim. Eine Gemeinsamkeit hat er mit seinem bereits erwachsenen Sohn: Beide wurden unabhängig voneinander bereits nach dem Terror-Paragrafen zu Bewährungsstrafen verurteilt. Am Freitag saß er erneut im Salzburger Landesgericht wegen des Vorwurfs der Beteiligung an terroristischen Organisationen.