Liefering will sich bei Ländle-Klub revanchieren

Auch das vergangene Spiel gegen die Klagenfurter Austria, bei der Austria Salzburg zur Sonntagsmatinee gastiert, war in Ordnung. Was den Trainer nach dem 2:2 aber ärgerte, waren die Gegentreffer jeweils am Ende einer Hälfte. Das soll heuer nicht mehr passieren: „Wir sind voll darauf aus, in den letzten beiden Spielen das Maximum rauszuholen.“