Trotz Fußblessur: Svancer springt auf das Podest

Besser als der Salzburger (180 Punkte) waren am Samstag auf der Shougang-Olympiarampe nur der Norweger Ulrik Samnoey (184) und Luca Harrington aus Neuseeland (182,5). „Ich freue mich sehr, dass ich mit einer richtig guten Leistung in die Saison gestartet bin. Dazu hat mein linker Fuß in dieser Woche den Belastungstest gut überstanden. Ein Podestplatz ist immer mega, Peking war also mit Sicherheit eine Reise wert“, sagte Matej Svancer in einer Pressemitteilung.