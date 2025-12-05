„Erwarten uns vom Team eine klare Antwort!“

„Was uns gegen Unterland passiert ist, passiert nicht oft. Das darf es auch nicht“, ist Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz nicht wortkarg. Gegen das Tabellenschlusslicht kassierte der amtierende Zweitliga-Meister eine empfindliche 1:5-Abreibung im eigenen Haus. Bei den Rittner Buam ist somit Wiedergutmachung angesagt. „Natürlich erwarten wir uns vom gesamten Team eine klare Antwort auf das, was uns letzte Woche passiert ist. Das muss allen klar sein“, fügt Schwarz hinzu.