Der neue China-Zug der Westbahn überrascht

Schnittig, aber etwas niedriger

Als Erstes fällt den Reisenden klarerweise die schnittige Form des Triebwagens auf. „Schaut nicht schlecht aus“, hört man von einem wartenden Gast, als der Zug in den Bahnhof einfährt. Beim Einsteigen fällt dann gleich auf, dass die Waggons etwas niedriger sind als bisher. Unter einer Größe von zwei Metern sollte es aber keine Probleme geben.