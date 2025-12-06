Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus Alt wird Neu

Diese Kult-Beisl kehren mit neuem Betreiber zurück

Wien
06.12.2025 06:00
Betreiber Jing Chen und Restaurantleiter Stefan Doppelbauer vor dem Sopherl am Naschmarkt
Betreiber Jing Chen und Restaurantleiter Stefan Doppelbauer vor dem Sopherl am Naschmarkt(Bild: Mario Urbantschitsch)

Über die Wiener Gastro rollt aktuell eine Pleitewelle. Nichtsdestotrotz beweisen zeitgleich junge Wirte, wie Kult-Beisl in neuem Glanz erstrahlen können.

0 Kommentare

Die Wiener Gastronomielandschaft wird gerade von zahlreichen Pleiten heimgesucht, darunter auch einige Kultlokale. Mutige Wirte zeigen aber auch, dass Übernahmen erfolgreich sein können.

Am Naschmarkt etwa hat das bekannte Beisl Sopherl seit dem Sommer wieder einen neuen Betreiber. Jing Chen führt auch das gegenüberliegende Lokal Market. Vom alten Sopherl ist nur mehr das Beisl-Schild und die Markise übrig. Auch kulinarisch versucht man die Wiener Küche mit internationalen Einflüssen neu zu interpretieren. Mit dem Sopherl wollte Chen ein Zeichen setzen, dass „in der Gastro nicht alles schlecht ist, sondern auch Lokale übernommen werden“.

Mit Selbstvertrauen zu Neo-Wirten 
Florian Gassmann und Alina Stantejsky haben Ende Oktober aus dem traditionellen Beisl Inges Eck (3., Hohlweggasse 17) ihr Bistro Flameau gemacht. „Bodenständig, ehrlich, unprätentiös, aber gut“, erklärt Gassmann.

Florian Gassmann und Alina Stantejsky belebten Beisel.
Florian Gassmann und Alina Stantejsky belebten Beisel.(Bild: Florian Gassmann)

Die Entscheidung, ein Lokal zu eröffnen, fiel dem Duo leicht. „Natürlich gibt es ein Restrisiko, aber Qualität setzt sich meistens durch“, so der Neo-Wirt. Flameau ist übrigens ein wienerischer Ausdruck für Hunger – den man dort mit kalten Heurigengerichten, wie Brote mit Saibling-Verhackerten, stillen kann.

Lesen Sie auch:
Gerade „Wirten um‘s Eck“ haben in ihren Stammgästen das Kapital, um auch krisenhafte Zeiten zu ...
Krone Plus Logo
Gastro-Krise?
Wo in Wien die Wirtshäuser sterben und wo nicht
05.12.2025
470.000 Euro Schulden
Wiener Bowl-Kette hat Insolvenz angemeldet
03.12.2025
Als Gast Gutes tun
Wiener Wirte lassen es „warm ums Herz“ werden
02.12.2025

Wirtshausnostalgie gibt es auch im Meidlinger Zum Bretschneider, das vorher 17 Jahre lang Stafler hieß. Rund ein Jahr suchte man einen Nachfolger, jetzt gibt es wieder Wiener Küche auf hohem Niveau. 

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
Porträt von Lisa Schinagl
Lisa Schinagl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 7°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
4° / 7°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
3° / 6°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 19. Döbling
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
3° / 7°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
127.615 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
125.234 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Kärnten
Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor
123.164 mal gelesen
Der Bau der Apartmentanlage ist rechtswidrig erfolgt – er soll abgerissen werden.
Mehr Wien
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Aus Alt wird Neu
Diese Kult-Beisl kehren mit neuem Betreiber zurück
„Krone“-Kommentar
Dieses mutige Mädchen ist jetzt eine Heldin
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: SK Rapid empfängt die SV Ried
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf