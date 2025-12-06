Diese Kult-Beisl kehren mit neuem Betreiber zurück

Am Naschmarkt etwa hat das bekannte Beisl Sopherl seit dem Sommer wieder einen neuen Betreiber. Jing Chen führt auch das gegenüberliegende Lokal Market. Vom alten Sopherl ist nur mehr das Beisl-Schild und die Markise übrig. Auch kulinarisch versucht man die Wiener Küche mit internationalen Einflüssen neu zu interpretieren. Mit dem Sopherl wollte Chen ein Zeichen setzen, dass „in der Gastro nicht alles schlecht ist, sondern auch Lokale übernommen werden“.