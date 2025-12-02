Wiener Wirte lassen es „warm ums Herz“ werden

„Es gibt nach wie vor viel Solidarität“

Wiens Caritasdirektor Klaus Schwertner freut sich über die Unterstützung, denn durch Krisen, Teuerung und nun Sparpakete der öffentlichen Hand ist Hilfe nötiger denn je: Allein die Ankündigung, dass die Stadt das warme Essen in den Obdachlosen-Notunterkünften einstellen werde, führte schon zu einem explosionsartigen Anstieg der Essensausgaben bei der Caritas. Anerkennung zollt Schwertner allen Spendern: Dass das Spendenniveau ungefähr gleich hoch bleibe, sei angesichts des Kostendrucks auf die Bevölkerung ein Zeichen, dass „es nach wie vor viel Solidarität gibt“.