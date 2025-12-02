Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Als Gast Gutes tun

Wiener Wirte lassen es „warm ums Herz“ werden

Wien
02.12.2025 11:00
Caritas-Wien-Direktor Klaus Schwertner, Gastro-Obmann Thomas Peschta und „Gruft“-Hausherrin ...
Caritas-Wien-Direktor Klaus Schwertner, Gastro-Obmann Thomas Peschta und „Gruft“-Hausherrin Elisabeth Pichler(Bild: Imre Antal)

Die karitative „Suppe mit Sinn“ hat in Gasthäusern schon Tradition, das reicht Wiens Wirten aber nicht. Mit der Caritas starten sie die Aktion „Warm ums Herz“, bei der sich einige der bekanntesten Gastro-Namen der Stadt jeweils ihren speziellen Anreiz für Gäste überlegen, um gemeinsam Gutes zu tun.

0 Kommentare

Im Advent denkt Thomas Peschta, Hütteldorfer Traditionswirt und seit einem halben Jahr Obmann der Wiener Gastronomen in der Wirtschaftskammer, nicht nur an weihnachtliche Menüs, Reservierungen und das Geschäft: „Nicht allen Menschen ist zum Feiern zumute, manche sorgen sich darum, die eigenen vier Wände warmzuhalten“. Deshalb sei es an der Zeit, „die Wärme und Nähe“, die Wiener Gasthäuser vermitteln, auch an andere weiterzugeben.

Prominente Gastro-Clans tüfteln an Überraschungen
Mit der Aktion „Warm ums Herz“ sollen Wirte und ihre Gäste für den guten Zweck an einem Strang ziehen. Die Erlöse kommen der Caritas Wien zugute. Das Besondere: Es gibt kein fixes Format, die Gastronomen können ihren Einfallsreichtum spielen lassen: Von der Spendenbox an der Schank über ein spezielles Spenden-Dinner bis zum eigens für die Aktion ersonnenen „Warm ums Herz“-Punsch reicht die Palette, und das war erst der Anfang.

Dass die Wiener Herz haben, zeigte sich auch bei einer aktuellen Umfrage nach dem beliebtesten ...
Dass die Wiener Herz haben, zeigte sich auch bei einer aktuellen Umfrage nach dem beliebtesten Punschstand der Stadt: Gewonnen hat jener zugunsten der „Gruft“ auf der Mariahilfer Straße.(Bild: Imre Antal)

Einige der bekanntesten Wiener Gastronomen sind schon mit an Bord: Die Familien Querfeld (Café Landtmann, Café Museum, Bootshaus und mehr), Huth (Gastwirtschaft Huth in der Innenstadt und sechs weitere Standorte in Wien), Kolarik – die „Luftburg“ beteiligt sich, das derzeit geschlossene Schweizerhaus spendet großzügig – ebenso wie die Traditionswirte Leupold („Zum Leupold“) haben bereits Pläne für die Aktion geschmiedet, und laut Peschta melden sich täglich mehr, von Wrenkh über Prilisauer bis zum Sperling im Augarten.

Lesen Sie auch:
Avi Yosfan und Simon Deutsch verabschieden sich im Interview mit krone.at.
Betreiber im Interview
„Geht sich nicht mehr aus“ – Kultlokal macht dicht
01.12.2025
Krone Plus Logo
Heimlicher Mega-Deal
Das Grand Hotel am Ring hat einen neuen Besitzer
28.11.2025

Noch tüfteln die meisten Wirte an einem ganz besonderen Angebot, das zu ihren Häusern und Gästen passt. Peschta etwa hat schon ein Rezept für ein eigenes „Warm ums Herz“-Dessert im Kopf: Nockerln mit weihnachtlichem Spekulatius-Aroma. Darüber hinaus plant er einen kompletten Charity-Tag in seinem „Hüttelpunsch“-Garten. Die WKW-Fachgruppe will die gesammelten Erlöse dann noch einmal aufrunden.

„Es gibt nach wie vor viel Solidarität“
Wiens Caritasdirektor Klaus Schwertner freut sich über die Unterstützung, denn durch Krisen, Teuerung und nun Sparpakete der öffentlichen Hand ist Hilfe nötiger denn je: Allein die Ankündigung, dass die Stadt das warme Essen in den Obdachlosen-Notunterkünften einstellen werde, führte schon zu einem explosionsartigen Anstieg der Essensausgaben bei der Caritas. Anerkennung zollt Schwertner allen Spendern: Dass das Spendenniveau ungefähr gleich hoch bleibe, sei angesichts des Kostendrucks auf die Bevölkerung ein Zeichen, dass „es nach wie vor viel Solidarität gibt“.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 4°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
3° / 4°
Symbol Nebel
Wien 14. Penzing
3° / 3°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
3° / 3°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
3° / 3°
Symbol Nebel

krone.tv

Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
253.863 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
184.753 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
148.956 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Wien
„Horrorzeit für mich“
55.800 Euro für Burgstaller nach Faustschlag
Feuer hinter Eingang
Todesopfer bei Großbrand: War es Brandstiftung?
Als Gast Gutes tun
Wiener Wirte lassen es „warm ums Herz“ werden
Festnahmen in Ukraine
Politiker-Sohn (21) getötet: Es ging um Kryptogeld
Hunde, Tickets & Co
Wien schraubt jetzt zahlreiche Gebühren nach oben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf