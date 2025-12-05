Wiener Linien schaffen jetzt diesen Warnhinweis ab

Viele Wienerinnen und Wiener sind damit aufgewachsen, ab jetzt wird man sie nicht mehr hören: Mit Anfang Dezember haben die Wiener Linien eine ihrer bekanntesten Durchsagen gestrichen.
Jeder, der in Wien schon lange mit den Öffis fährt, kennt diese Durchsage: „Steigen Sie nicht mehr ein.“ Ab jetzt fällt der kultige Warnhinweis weg. „Den Hinweis braucht es nicht mehr“, heißt es von den Wiener Linien.
„Haben neues Warnsystem“
Der Grund für das Streichen der Durchsage sind technische Neuerungen in den U-Bahn-Waggons. Bevor sich die Türen schließen, blinken Lichter über den Türen, außerdem ist ein akustisches Signal zu hören, um die Fahrgäste zu warnen. „Damit werden zwei Sinne angesprochen, um zu signalisieren, die Türen schließen jetzt“, so die Pressestelle der Wiener Linien.
Wiener Linien derzeit wegen Schäden an Häusern unter Kritik
Die neue Art des Hinweises gilt nicht nur in den neuen, sondern auch in den alten Garnituren der U-Bahnen. Derzeit stehen die Wiener Linien wegen Schäden an mehreren Häusern rund um den Ausbau der Station Pilgramgasse in der Kritik. Durch den Tunnelbau sei es zu Verschiebungen im Erdreich und in der Folge zu Schäden an mehreren Häusern gekommen. Die Wiener Linien versuchten aber, zu beruhigen: „Wir haben alles im Griff“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.