Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In allen U-Bahnen

Wiener Linien schaffen jetzt diesen Warnhinweis ab

Wien
05.12.2025 15:52
Ein wohl allen Wienern bekannter Warnhinweis ist ab jetzt nicht mehr in den U-Bahnen zu hören.
Ein wohl allen Wienern bekannter Warnhinweis ist ab jetzt nicht mehr in den U-Bahnen zu hören.(Bild: Martin A. Jöchl)

Viele Wienerinnen und Wiener sind damit aufgewachsen, ab jetzt wird man sie nicht mehr hören: Mit Anfang Dezember haben die Wiener Linien eine ihrer bekanntesten Durchsagen gestrichen.

0 Kommentare

Jeder, der in Wien schon lange mit den Öffis fährt, kennt diese Durchsage: „Steigen Sie nicht mehr ein.“ Ab jetzt fällt der kultige Warnhinweis weg. „Den Hinweis braucht es nicht mehr“, heißt es von den Wiener Linien.

„Haben neues Warnsystem“
Der Grund für das Streichen der Durchsage sind technische Neuerungen in den U-Bahn-Waggons. Bevor sich die Türen schließen, blinken Lichter über den Türen, außerdem ist ein akustisches Signal zu hören, um die Fahrgäste zu warnen. „Damit werden zwei Sinne angesprochen, um zu signalisieren, die Türen schließen jetzt“, so die Pressestelle der Wiener Linien.

Lesen Sie auch:
Die U-Bahn-Baustelle in der Wiener Pilgramgasse
„Haben alles im Griff“
U-Bahn-Bau mit Folgen: Schäden an Häusern in Wien
05.12.2025
467 € für Jahreskarte
Öffi-Tickets in Wien werden empfindlich teurer
01.09.2025
Mit Öffis unterwegs
Wiener trägt Vögel im Disco-Rucksack spazieren
25.11.2025

Wiener Linien derzeit wegen Schäden an Häusern unter Kritik
Die neue Art des Hinweises gilt nicht nur in den neuen, sondern auch in den alten Garnituren der U-Bahnen. Derzeit stehen die Wiener Linien wegen Schäden an mehreren Häusern rund um den Ausbau der Station Pilgramgasse in der Kritik. Durch den Tunnelbau sei es zu Verschiebungen im Erdreich und in der Folge zu Schäden an mehreren Häusern gekommen. Die Wiener Linien versuchten aber, zu beruhigen: „Wir haben alles im Griff“.

Porträt von Elena Mayrhofer
Elena Mayrhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wien
Wiener Linien
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 7°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
5° / 7°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
4° / 6°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
5° / 7°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
5° / 7°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.012 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.435 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.107 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Gastro-Krise?
Wo in Wien die Wirtshäuser sterben und wo nicht
In allen U-Bahnen
Wiener Linien schaffen jetzt diesen Warnhinweis ab
Studie zu Frauenmorden
Macht und Kontrolle sind Warnsignale für Gewalt
Anklage eingebracht
Notsignal von Sechsjähriger: Mann muss vor Gericht
„Haben alles im Griff“
U-Bahn-Bau mit Folgen: Schäden an Häusern in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf