Wiener Linien schaffen jetzt diesen Warnhinweis ab

Wiener Linien derzeit wegen Schäden an Häusern unter Kritik

Die neue Art des Hinweises gilt nicht nur in den neuen, sondern auch in den alten Garnituren der U-Bahnen. Derzeit stehen die Wiener Linien wegen Schäden an mehreren Häusern rund um den Ausbau der Station Pilgramgasse in der Kritik. Durch den Tunnelbau sei es zu Verschiebungen im Erdreich und in der Folge zu Schäden an mehreren Häusern gekommen. Die Wiener Linien versuchten aber, zu beruhigen: „Wir haben alles im Griff“.