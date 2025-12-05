U-Bahn-Bau mit Folgen: Schäden an Häusern in Wien

„Verschiebungen des Erdreichs“

„Beim U-Bahn-Ausbau U2xU5 handelt es sich um das größte Klimaschutz- und Infrastrukturprojekt des Jahrhunderts“, betonte die städtische Öffi-Gesellschaft. Man arbeite im „dicht bebauten innerstädtischen Raum in bis zu 30 Metern Tiefe wie durch ein Gebirge unter der Erde – da kommt es auch zu Verschiebungen des Erdreichs, das ist im Tunnelbau normal“. Bei einer Tunnelsohle bei der Pilgramgasse hätten diese Verschiebungen zu Schäden geführt.