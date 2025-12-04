Kurz vor Weihnachten
Frankreich: Diebe stahlen 450 Kilo Schnecken
Ausgerechnet kurz vor den Weihnachtsfeiertagen erschüttert ein Diebstahl ein Dorf in Frankreich. Auf einem Bauernhof musste eine Familie entsetzt feststellen, dass ihnen fast der gesamte Weihnachtsvorrat an Schnecken gestohlen worden ist.
Für eine Familie im Nordosten Frankreichs war es wohl fast so schlimm wie der Louvre-Raub: Dreiste Diebe haben Schnecken im Wert von rund 85.000 Euro entwendet, wie die „New York Times“ berichtet.
„Diebe waren Profis“
Die Besitzer des Unternehmens glauben, dass die Täter über besondere Kenntnisse in der Schneckenbranche verfügen. Besonders die Zeit des Raubes deutet darauf hin, denn die anstehenden Weihnachtsferien gelten als Hochsaison für den Schneckenverzehr.
Schnecken besonders zu Weihnachten beliebt
Laut dem französischen Schneckenzuchtverband verzehren die Franzosen jährlich knapp 17 Millionen Kilogramm der Delikatesse. Ein Großteil davon wird in der Zeit um Weihnachten und Neujahr verspeist. „Escargots sind ein eher seltenes Gericht. Sie sind teuer und werden normalerweise zu Weihnachten oder zu anderen großen Anlässen serviert“, sagte Inès Dauvergne, die im Schneckenbetrieb ihrer Familie arbeitet und deren Vater, Jean-Mathieu einem Großteil seines Schneckenvorrats beraubt worden ist.
450 Kilo Schnecken gestohlen
Ende November war Jean-Mathieu wie gewohnt in die Arbeit gegangen – doch ihm wurde gleich klar, dass etwas nicht stimmte. Die Tür stand offen und die Schubladen im Büro waren leergeräumt. Der schlimmste Schock zeigte sich jedoch erst beim Blick in die Kühlschränke: fast alle Schnecken – gefrorene sowie frische – waren weg.
Zuchtschnecken sind noch da
Die Polizei habe noch keine Verdächtigen und die Familie versucht derweilen, den schweren Verlust auszugleichen. Der einzige Lichtblick an der Geschichte: Die Zuchtschnecken, die Eier legen, haben die Diebe nicht mitgenommen, wahrscheinlich, weil sie nicht gleich essbar sind. Damit kann sich die Familie zumindest einen neuen Schneckenbestand aufbauen – das wird allerdings noch mindestens ein Jahr dauern.
