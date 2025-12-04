Vorteilswelt
Top-Ten-Platz

ÖSV-Ass: „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen“

Ski Alpin
04.12.2025 20:06
Stefan Eichberger
Stefan Eichberger(Bild: GEPA)

Erfolgserlebnis für ÖSV-Ass Stefan Eichberger! Der 25-jährige Steirer raste bei der Abfahrt in Beaver Creek auf Platz sieben. „Mir ist ein Stern vom Herzen gefallen.“

Eichberger lieferte in der Abfahrt mit Startnummer 20 eine starke Vorstellung ab und raste mit +0,96 Sekunden Rückstand auf Leader Marco Odermatt auf Rang sieben – ein wichtiges Erfolgserlebnis nach seinem Ausfall im Super-G in Copper Mountain.

„Ich kann mir nichts vorwerfen“
„Mir ist schon ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe mich gefreut, denn ein guter Start in die Abfahrtssaison ist so wichtig. Von daher bin ich sehr zufrieden. Ich habe alles gegeben und mir ist eine gute Fahrt gelungen. Ich kann mir nichts vorwerfen“, sagte Eichberger im ORF-Interview.

Besonders beeindruckt zeigte er sich von Sieger Marco Odermatt: „Ich habe mir oben gedacht, heute braucht‘s ein bisserl mehr. So, wie er gefahren ist, war das nicht normal. Von dem her habe ich heute alles rausgehaut und es hat gepasst.“

