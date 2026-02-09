Kindl wohnt Geburt seiner Tochter per Video bei!

Das Videotelefonieren während der Saison sei er von seinem älteren Sohn bereits gewohnt. „Es ist cool, dass es das gibt“, betonte der Rodel-Routinier. „Es ist natürlich nicht alltäglich, dass man so bei der Geburt dabei ist. Mich hat es voll gefreut und es war sehr emotional auch.“ Kindl war am Sonntag im olympischen Einsitzer-Rennen Achter geworden. 2017 war er Weltmeister im Einer, 2022 in Peking holte er im Einer und mit der Teamstaffel Olympia-Silber. Seit 2023 fährt Kindl mit Steu auch im Doppelsitzer.