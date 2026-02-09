Rodeln: Frauen-Einsitzer ab 17 Uhr LIVE

Apollo 13 braucht eine Eselin

Debütantin Schwarz, die sich vor den Spielen noch von ihrem Esel „Apollo 13“ verabschiedet hat, den ihr Freund ihr zum ersten Podestplatz in Winterberg geschenkt hatte, kann das nur bestätigen. „Wir Mädels halten alle zusammen.“ Sie sei schon sehr nervös vor dem großen Wettkampf. „Ich setze mir nicht ein so großes Ziel, ich will einfach zeigen, was ich kann, und vier schöne Läufe runterbringen.“ Bei Erfolg könnte im Stall schon bald eine Eselin stehen.