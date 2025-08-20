Infineon produziert ab jetzt selbst Wasserstoff

Denn ohne Wasserstoff mit einem Reinheitsgrad von fast 100 Prozent klappt die Produktion der präzisen Mikrochips. Bisher wurde dieser in Deutschland mit Erdgas produziert und per Lkw nach Villach geliefert. Jetzt stellt Infineon den Rohstoff mit einer Zwei-MW-Elektrolyse-Anlage von Linde selbst her. „Mit der Elektrolyseanlage setzen wir einen Meilenstein für Industrieprozesse und zeigen, wie innovative Technologie und starke Partnerschaften die Dekarbonisierung vorantreiben können“, erklärt Linde-Geschäftsführer Richard Hagenfeldt.