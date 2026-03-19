Oberösterreich schafft mehr Platz für Problemhunde

Tiere nach Niederösterreich

Konkret war es so, dass von 16 abgenommenen Tieren 14 ins benachbarte Bundesland gebracht werden mussten. Der Grund: In den oberösterreichischen Tierheimen fehlt es am Platz für diese Vierbeiner. Für die Behörden verursacht das nicht nur einen organisatorischen Mehraufwand und auch höhere Kosten. „Unser Ziel ist klar: Mehr Kapazitäten im eigenen Land, mehr Sicherheit für die Bevölkerung und bessere Bedingungen für die Tiere“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).