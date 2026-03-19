Oberösterreich schafft mehr Platz für Problemhunde

Mit der Verschärfung des Hundehaltegesetzes kommt es in Oberösterreich zu immer mehr Abnahmen von Vierbeinern. Doch das schafft Probleme: Die Tierheime platzen aus allen Nähten, die Hunde müssen nach Niederösterreich gebracht werden. In Freistadt wird nun das Tierheim ausgebaut und das Land zahlt es.
Das Land Oberösterreich reagiert auf die steigenden Herausforderungen bei der Unterbringung von sogenannten Problemhunden und stellt zusätzliche Mittel zur Verfügung. Insgesamt 326.500 Euro an Sondermitteln sollen am kommenden Montag beschlossen werden. Wie die „Krone“ zuletzt berichtete, müssen in Oberösterreich immer öfter Hunde, die ihren Besitzern abgenommen werden, nach Niederösterreich „abgeschoben“ werden.
Tiere nach Niederösterreich
Konkret war es so, dass von 16 abgenommenen Tieren 14 ins benachbarte Bundesland gebracht werden mussten. Der Grund: In den oberösterreichischen Tierheimen fehlt es am Platz für diese Vierbeiner. Für die Behörden verursacht das nicht nur einen organisatorischen Mehraufwand und auch höhere Kosten. „Unser Ziel ist klar: Mehr Kapazitäten im eigenen Land, mehr Sicherheit für die Bevölkerung und bessere Bedingungen für die Tiere“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).
Man kann schneller reagieren
Der zuständige Landesrat, Martin Winkler von der SPÖ erklärt dazu: „Bei bedauerlichen Bissvorfällen ist es entscheidend, dass die Behörden rasch reagieren und die notwendigen Maßnahmen setzen. Deshalb schaffen wir in Freistadt eine Clearingstelle für gefährliche Hunde, in der Tiere von den Bezirksverwaltungsbehörden schnell und sicher untergebracht sowie fachlich beurteilt werden können.“
Grundsätzlich sollte man sich die Anschaffung eines Hundes sehr genau überlegen. Zudem sollte man bedenken, dass man zeitgerecht gewisse Tests und Prüfungen ablegen muss.
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