Stromnetz-Ausbau als Turbo für die Wirtschaft

Gebaut wird seit 2024, die Fertigstellung ist bis 2030 vorgesehen. APG-Vorstand Gerhard Christiner betont, dass der neue Versorgungsring die Grundlage für Industrieprojekte, erneuerbare Energien und neue Betriebe wie Rechenzentren sei. ÖVP-Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner spricht von einer „Konjunkturlokomotive“: „Das gemeinsame Projekt ermöglicht nicht nur die Dekarbonisierung der Stahlproduktion der Voestalpine, sondern dient auch der Stromnetz-Abstützung des Zentralraums und des Mühlviertels.“