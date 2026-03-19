Satire, Sportmesse und Street Food Festival

Bunt gemischt ist das Veranstaltungsangebot in Oberösterreich am Wochenende. Für den außergewöhnlichen kulinarischen Genuss ist genauso gesorgt wie für sportliche Highlights. Kinderaugen staunen bei der Modellbaumesse in Freistadt sowie beim Trauner Puppentheater. Das Linzer Tierheim öffnet beim Ostermarkt seine Pforten, und in Bad Ischl wird ein Stummfilmklassiker gezeigt.