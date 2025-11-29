Papst Leo in „Feindesland“

Dass Leo XIV. dabei die Türkei als Brücke zwischen Ost und West würdigte und die Bemühungen Erdoğans, als internationaler Friedensvermittler aufzutreten, lobte, mag verständlich sein. Dabei sollte er sich allerdings nicht verschweigen in Hinblick auf die Tatsache, dass in der Türkei Erdoğans heute Christen zunehmend unter Druck geraten und dass es unter der AKP eine zunehmende Islamisierung des Landes gibt.

Allein die Tatsache, dass Erdoğan die Hagia Sophia, eine der ältesten und ehrwürdigsten Kirchen der Christenheit, nachdem sie jahrzehntelang ein Museum war, wieder in eine Moschee umwandelte, macht dies deutlich.