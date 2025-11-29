Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Fußball als Lichtblick: Diese Stimmung fehlt

Kolumnen
29.11.2025 06:00
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Vizeweltmeister!

Unser U 17-Nationalteam mit Helden wie Johannes Moser, Ifeanyi Nduwke, Luca Weinhandl, Vasilije Markovic und Daniel Posch schrieb diese Woche Fußballgeschichte.

1,2 Millionen verfolgten das Finale gegen Portugal, es war das meistgesehene Spiel einer Nachwuchsmannschaft, seit es den ORF gibt. Bis zuletzt lebte die Hoffnung, dass wir sogar gewinnen können.

Jetzt sind unsere Jungkicker halt die Zweitbesten der Welt. „Eins zu null, mein Gott, manchmal geht‘s so aus“, kommentierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit großväterlicher Nachsicht, „aber ihr wart‘s super!“

Lesen Sie auch:
Josef Pröll, Aufsichtsrats-Vorsitzender des ÖFB, FIFA-Präsident Gianni Infantino und ...
Krone Plus Logo
Applaus von Infantino
„Österreich ist stolz – ihr könnt es auch sein!“
27.11.2025
Krone Plus Logo
Kein Happy End, aber:
Die Sieger der Herzen kommen stolz nach Hause
28.11.2025
U17-WM: Der Tag danach
Lob für ÖFB-Helden, aber Ärger über zwei Szenen
28.11.2025

Fußball als Lichtblick in politisch düsteren Zeiten. Kriege, Inflation, eine schrumpfende Wirtschaft. Da tut es gut, wenn Nationaltrainer Ralf Rangnick Sachen sagt wie: „Österreich macht sich oft zu klein.“ Auch seine Mannschaft schaffte vor elf Tagen die WM-Qualifikation – und das nach einer 28 Jahre dauernden Durststrecke. Ausgerechnet ein Piefke liefert uns Österreichern den Beweis, dass wir besser sind, als wir glauben. Dass wir es schon hinbekommen. Auch wenn es gerade aussichtslos scheint.

Diese Grundstimmung fehlt der Regierung momentan. Und ein Ralf Rangnick auch. Einer, der den Menschen die Wahrheit sagt und trotzdem das Licht am Ende des Tunnels sieht. Jenes Szenario, für das es sich lohnt, noch ein paar harte Jahre durchzustehen. Um am Ende stolz zu sein, dass wir es doch noch hinbekommen haben.

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
184.516 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
110.208 mal gelesen
Ausland
Drei Festnahmen nach Feuerinferno in Hongkong
101.078 mal gelesen
In dem dicht besiedelten Komplex aus den 1980er-Jahren mit acht Wohnblöcken leben mehr als 4600 ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
643 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Fußball als Lichtblick: Diese Stimmung fehlt
„Krone“-Kommentar
Chinas Packerlflut und die Fairness
„Krone“-Kommentar
Woran ich mich erinnere: „Besser sie ist tot!“
„Krone“-Kommentar
Frivoles Spiel zwischen dem ORF und der Politik
„Krone“-Kommentar
Höchste Steuern reichen nicht?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf