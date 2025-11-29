Fußball als Lichtblick: Diese Stimmung fehlt

Vizeweltmeister!
Unser U 17-Nationalteam mit Helden wie Johannes Moser, Ifeanyi Nduwke, Luca Weinhandl, Vasilije Markovic und Daniel Posch schrieb diese Woche Fußballgeschichte.
1,2 Millionen verfolgten das Finale gegen Portugal, es war das meistgesehene Spiel einer Nachwuchsmannschaft, seit es den ORF gibt. Bis zuletzt lebte die Hoffnung, dass wir sogar gewinnen können.
Jetzt sind unsere Jungkicker halt die Zweitbesten der Welt. „Eins zu null, mein Gott, manchmal geht‘s so aus“, kommentierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit großväterlicher Nachsicht, „aber ihr wart‘s super!“
Fußball als Lichtblick in politisch düsteren Zeiten. Kriege, Inflation, eine schrumpfende Wirtschaft. Da tut es gut, wenn Nationaltrainer Ralf Rangnick Sachen sagt wie: „Österreich macht sich oft zu klein.“ Auch seine Mannschaft schaffte vor elf Tagen die WM-Qualifikation – und das nach einer 28 Jahre dauernden Durststrecke. Ausgerechnet ein Piefke liefert uns Österreichern den Beweis, dass wir besser sind, als wir glauben. Dass wir es schon hinbekommen. Auch wenn es gerade aussichtslos scheint.
Diese Grundstimmung fehlt der Regierung momentan. Und ein Ralf Rangnick auch. Einer, der den Menschen die Wahrheit sagt und trotzdem das Licht am Ende des Tunnels sieht. Jenes Szenario, für das es sich lohnt, noch ein paar harte Jahre durchzustehen. Um am Ende stolz zu sein, dass wir es doch noch hinbekommen haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.