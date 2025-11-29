Fußball als Lichtblick: Diese Stimmung fehlt

Fußball als Lichtblick in politisch düsteren Zeiten. Kriege, Inflation, eine schrumpfende Wirtschaft. Da tut es gut, wenn Nationaltrainer Ralf Rangnick Sachen sagt wie: „Österreich macht sich oft zu klein.“ Auch seine Mannschaft schaffte vor elf Tagen die WM-Qualifikation – und das nach einer 28 Jahre dauernden Durststrecke. Ausgerechnet ein Piefke liefert uns Österreichern den Beweis, dass wir besser sind, als wir glauben. Dass wir es schon hinbekommen. Auch wenn es gerade aussichtslos scheint.