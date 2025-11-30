Stocker 2029 | Bleierner Stillstand

Stocker 2029. Die von Bundeskanzler Christian Stocker in seinem ersten großen Interview nach seiner Rücken-OP und nachfolgender Rekonvaleszenz in der „Krone“ geäußerte Absicht, bei den planmäßig im Jahr 2029 stattfindenden nächsten Nationalratswahlen als Spitzenkandidat für die ÖVP antreten zu wollen, um das Bundeskanzleramt zu verteidigen – diese Mitteilung findet nur mäßigen Applaus. Zu den freundlicheren Rückmeldungen auf das Bischofberger-Interview zählt noch der Leserbrief von Heinz Vielgrader aus Rappoltenkirchen. Er findet, dass die Aussagen zeigten, dass Stocker „sehr zäh ist“. Er setze sich nach seiner schweren Operation Ziele und blicke mit Zuversicht in die Zukunft. Vielgrader schreibt: „Mit guter Regierungsarbeit – sprich Migrationsthema und Teuerung – kann man diese Werte, meint der Kanzler, wieder verbessern. Sein Wort in Gottes Ohr! Wir alle warten auf eine Besserung der Lage!“ Ja, auf diese Besserung wartet das Land ganz dringend.