Skurriler AfD-Redner sorgt für Fassungslosigkeit

Eichwalds Rede war tatsächlich bemerkenswert. Er sprach von einem „deutschen Volkskörper“ und der „nationalen Pflicht, die deutsche Kultur vor fremden Einflüssen zu schützen“. Eichwald philosophierte über Schweine, die in Kuhställen zur Welt kommen, aber trotzdem Schweine bleiben. Er gestikulierte bei seiner Rede auffallend stark mit dem rechten Arm und sein rollendes „R“ – das tatsächlich Ähnlichkeiten mit dem von Adolf Hitler hat – war nicht zu überhören. Eichwald selbst erklärte seine „R“-Aussprache damit, dass er Russlanddeutscher sei.