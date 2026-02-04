Trump-Attentäter muss lebenslang hinter Gitter

„Das Böse, Sir, steckt in ihnen“

Die Verkündung des Strafmaßes war ursprünglich für Dezember 2025 angesetzt. Richterin Ayleen Cannon verschob sie jedoch, nachdem Routh beschlossen hatte, sich doch von einem Anwalt vertreten zu lassen. Die meiste Zeit des Prozesses hatte er sich selbst verteidigt. Seine Bitte um Nachsicht wies Cannon laut „Palm Beach Post“ zurück: „Das Böse, Sir, steckt in Ihnen.“ Wegen des Verstoßes gegen Waffengesetze verhängte sie weitere sieben Jahre Haft. Diesmal nahm Routh das Urteil mit stoischer Ruhe auf.