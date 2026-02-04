„Zeigt keinerlei Reue“
Trump-Attentäter muss lebenslang hinter Gitter
Er lag im September 2024 mit einer Waffe in einem Busch und wollte Donald Trump erschießen. Doch der Anschlag wurde verhindert, Ryan Routh festgenommen. Ein Gericht in Florida hat den 59-Jährigen jetzt wegen des versuchten Attentats zu lebenslanger Haft verurteilt.
Routh versteckte sich damals mit einem halbautomatischen Gewehr am Gelände von Trumps Golfplatz in West Palm Beach. Der Secret Service entdeckte ihn aber, schoss auf den bewaffneten Mann, der sich in den Büschen verbarg. Der verhinderte Attentäter konnte zunächst – ohne selbst einen Schuss abgegeben zu haben – fliehen, wurde wenig später aber festgenommen.
Trump-Hasser „zeigt keinerlei Reue“
Laut Staatsanwaltschaft hatte Ryan Routh wochenlang geplant, den damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu töten. Sie klagte ihn wegen versuchten Mordes an und forderte lebenslange Haft ohne Bewährung. „Routh zeigt keinerlei Reue für seine Taten, hat sich nie für die von ihm gefährdeten Leben entschuldigt, und sein Leben zeugt von einer nahezu völligen Missachtung des Gesetzes“, so die von Staatsanwalt John Shipley vertretene Anklage.
Im September 2025 wurde der Angeklagte von einer Jury schuldig gesprochen. Und drehte durch: Er griff zu einem Stift, rammte ihn sich in den Hals. Gerichtsdiener sprangen sofort herbei, verhinderten weitere Selbstverletzungen.
„Das Böse, Sir, steckt in ihnen“
Die Verkündung des Strafmaßes war ursprünglich für Dezember 2025 angesetzt. Richterin Ayleen Cannon verschob sie jedoch, nachdem Routh beschlossen hatte, sich doch von einem Anwalt vertreten zu lassen. Die meiste Zeit des Prozesses hatte er sich selbst verteidigt. Seine Bitte um Nachsicht wies Cannon laut „Palm Beach Post“ zurück: „Das Böse, Sir, steckt in Ihnen.“ Wegen des Verstoßes gegen Waffengesetze verhängte sie weitere sieben Jahre Haft. Diesmal nahm Routh das Urteil mit stoischer Ruhe auf.
