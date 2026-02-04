Nach S-Bahn-Station ist auch Fußweg gesperrt

Starkregen verursachte schwere Schäden bei der ehemaligen S-Bahn-Station Lobau. Nun fällt eine weitere Verbindung für die Anrainer weg. Es geht wie meist ums Geld.
Als die Station der Schnellbahnlinie S80 in der Lobau 2014 aufgelöst wurde, war der Aufschrei groß. Die ÖBB argumentierte damals mit einer zu geringen Fahrgastfrequenz. Die Bürgerinitiative „S80 Lobau“ kämpft seitdem für die Wiedereröffnung der Haltestelle.
Goldnesselweg gesperrt
Doch inzwischen hat sich ein zweites Problemfeld aufgetan, nämlich die Fußwegverbindung zwischen dem dort gelegenen Siedlungsgebiet und der Donau. Nach dem Sommer wurde begonnen, den Goldnesselweg schrittweise zu sperren.
Das bedeute nicht nur den Wegfall der kürzesten Verbindung für den Fuß- und Fahrradverkehr zur Donau, sondern auch zur Busstation 92B. Eines der wenig übrig gebliebenen Öffis in dem Gebiet, beklagt die Initiative.
Die ÖBB sind natürlich daran interessiert, den Weg für Fußgänger wieder nutzbar zu machen. Daher laufen derzeit Gespräche mit der Stadt.
Judith Winder, ÖBB-Sprecherin
Weg nur für Mitarbeiter
Laut ÖBB haben Starkregenereignisse Schäden verursacht. Und da sie zu verantwortungsvollem Umgang mit öffentlichen Mitteln verpflichtet seien und der Goldnesselweg in erster Linie als Zugangsweg zu ÖBB-Anlagen für Mitarbeiter diene, müsse er nur soweit instand gesetzt werden, um diesen Zweck zu erfüllen. Man führt dennoch gerade Gespräche mit der Stadt über eine Beteiligung an der Sanierung.
