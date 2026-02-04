Nach S-Bahn-Station ist auch Fußweg gesperrt

Weg nur für Mitarbeiter

Laut ÖBB haben Starkregenereignisse Schäden verursacht. Und da sie zu verantwortungsvollem Umgang mit öffentlichen Mitteln verpflichtet seien und der Goldnesselweg in erster Linie als Zugangsweg zu ÖBB-Anlagen für Mitarbeiter diene, müsse er nur soweit instand gesetzt werden, um diesen Zweck zu erfüllen. Man führt dennoch gerade Gespräche mit der Stadt über eine Beteiligung an der Sanierung.