„Schmutziges Spiel!“ Schicker droht das Aus

Das kommt überraschend! Laut Informationen der deutschen „Bild“-Zeitung droht Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker eine Degradierung – und damit wohl auch das Aus.
„Es ist ein schmutziges Spiel, das Hoffenheim am Ende den sportlichen Erfolg kosten könnte!“, heißt es in dem Artikel der Deutschen online.
Worum es geht?
Beim deutschen Bundesliga-Dritten tobt nach dem Aus von Geschäftsführer Tim Jost ein Machtkampf. Interims-Präsident Christoph Henssler wolle das Machtgebilde ändern und Getreue des Ex-Geschäftsführers Markus Schütz als neue Geschäftsführer installieren, heißt es.
Entmachtung
Deshalb soll einen Tag nach dem Topspiel bei Bayern München (Sonntag, 17.30 Uhr) bei der Gesellschafter-Versammlung der Hoffenheimer über die Abberufung von Schicker als Sportboss gesprochen werden. Ja, sogar mögliche Nachfolger werden schon gehandelt. Justiziar Arno Metz, der aus der Kanzlei von Schütz stammt, sowie die People-&-Culture-Mitarbeiterin Asmahan Gamgami sollen in die Geschäftsführung aufsteigen, Schicker dann darunter als Sportboss fungieren. Laut „Bild“-Zeitung würde der 39-jährige Steirer dann aber tatsächlich die Flucht ergreifen ...
