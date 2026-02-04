„Schmutziges Spiel!“ Schicker droht das Aus

Entmachtung

Deshalb soll einen Tag nach dem Topspiel bei Bayern München (Sonntag, 17.30 Uhr) bei der Gesellschafter-Versammlung der Hoffenheimer über die Abberufung von Schicker als Sportboss gesprochen werden. Ja, sogar mögliche Nachfolger werden schon gehandelt. Justiziar Arno Metz, der aus der Kanzlei von Schütz stammt, sowie die People-&-Culture-Mitarbeiterin Asmahan Gamgami sollen in die Geschäftsführung aufsteigen, Schicker dann darunter als Sportboss fungieren. Laut „Bild“-Zeitung würde der 39-jährige Steirer dann aber tatsächlich die Flucht ergreifen ...