Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutsche berichten:

„Schmutziges Spiel!“ Schicker droht das Aus

Deutsche Bundesliga
04.02.2026 21:47
Andreas Schicker
Andreas Schicker(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das kommt überraschend! Laut Informationen der deutschen „Bild“-Zeitung droht Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker eine Degradierung – und damit wohl auch das Aus. 

0 Kommentare

„Es ist ein schmutziges Spiel, das Hoffenheim am Ende den sportlichen Erfolg kosten könnte!“, heißt es in dem Artikel der Deutschen online. 

Worum es geht?

Beim deutschen Bundesliga-Dritten tobt nach dem Aus von Geschäftsführer Tim Jost ein Machtkampf. Interims-Präsident Christoph Henssler wolle das Machtgebilde ändern und Getreue des Ex-Geschäftsführers Markus Schütz als neue Geschäftsführer installieren, heißt es.

Lesen Sie auch:
Andreas Schicker
„Interesse ehrt mich“
Wechsel geplatzt! Schicker bleibt bei Hoffenheim
22.11.2025
Chaos in Hoffenheim
Ilzer über Schicker-Aufregung: „Wenn er geht, ...“
20.11.2025
Neuer Personal-Knall
Schicker trägt bei TSG nun besondere Verantwortung
04.02.2026

Entmachtung
Deshalb soll einen Tag nach dem Topspiel bei Bayern München (Sonntag, 17.30 Uhr) bei der Gesellschafter-Versammlung der Hoffenheimer über die Abberufung von Schicker als Sportboss gesprochen werden. Ja, sogar mögliche Nachfolger werden schon gehandelt. Justiziar Arno Metz, der aus der Kanzlei von Schütz stammt, sowie die People-&-Culture-Mitarbeiterin Asmahan Gamgami sollen in die Geschäftsführung aufsteigen, Schicker dann darunter als Sportboss fungieren. Laut „Bild“-Zeitung würde der 39-jährige Steirer dann aber tatsächlich die Flucht ergreifen ... 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
185.701 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
180.186 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
135.165 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Deutsche Bundesliga
Deutsche berichten:
„Schmutziges Spiel!“ Schicker droht das Aus
Freude bei den Bayern
Konrad Laimer wieder im Mannschaftstraining dabei
Für Abstiegskampf
ÖFB-Legionäre kennen jetzt ihren neuen Trainer
Neuer Personal-Knall
Schicker trägt bei TSG nun besondere Verantwortung
Ausgerechnet vor WM
Wegen Neuzugang: ÖFB-Kicker zittern um Stammplatz

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf