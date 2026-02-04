Vorteilswelt
Gegen Lazaros Torino

Inter zieht ins Halbfinale der Coppa Italia ein

Fußball International
04.02.2026 23:26
Andy Diouf feiert mit seinen Kollegen.
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Inter Mailand hat die Chance auf das Double gewahrt. Der Serie-A-Tabellenführer zog in der Coppa Italia mit einem 2:1-Heimsieg über Torino am Mittwochabend ins Halbfinale ein. 

Ange-Yoan Bonny (35.) und Andy Diouf (47.) trafen für die Hausherren, die Gäste aus Turin konnten in der zweiten Halbzeit nur noch verkürzen.

Valentino Lazaro kam bei Torino nach einer Stunde ins Spiel.

