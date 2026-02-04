„Sniper-Touristen“: Anklage gegen Italiener

Bis zu 100.000 Euro pro „Jagdausflug“

Die Scharfschützen reisten angeblich mit einer „serbischen Fluggesellschaft“ und wurden in Belgrad von Personen empfangen, die sie per Hubschrauber zum Einsatzort brachten. Dabei soll es sowohl legale als auch illegale Geldflüsse gegeben haben – Dokumentationen über diese Transaktionen dürften bei den italienischen Geheimdiensten vorliegen, berichtete Gavazzeni. Umgerechnet 80.000 bis 100.000 Euro soll so ein „Jagdausflug“ gekostet haben, schätzen italienische Ermittler. Auf Kinder zu schießen, sei noch teurer gewesen. Auch gegen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic liegt der Mailänder Staatsanwaltschaft eine Anzeige vor – eingereicht von einem kroatischen Investigativjournalisten.