Flirtalarm am Opernball: Micaela Schäfer heizt ein

Nacktmodel und DJane in Flirtlaune: Micaela Schäfer hat das Ticket für den 68. Wiener Opernball schon in ihren Händen. An der Seite der 42-jährigen Deutschen wird Reality-TV-Star Julian F.M. Stöckel über den roten Teppich schreiten. Ihre Mission: einen Mann finden. Zumindest für eine/n der beiden. Na, das kann was werden ...