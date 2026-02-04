Flirtalarm am Opernball: Micaela Schäfer heizt ein

Nacktmodel und DJane in Flirtlaune: Micaela Schäfer hat das Ticket für den 68. Wiener Opernball schon in ihren Händen. An der Seite der 42-jährigen Deutschen wird Reality-TV-Star Julian F.M. Stöckel über den roten Teppich schreiten. Ihre Mission: einen Mann finden. Zumindest für eine/n der beiden. Na, das kann was werden ...
Wenn der Wiener Opernball ruft, dann rücken nicht nur Frack und Fächer in den Fokus. Schon Wochen zuvor dreht sich vieles um die große Frage: Welche Stargäste tanzen denn heuer an? Nun steht fest: Nackt-DJane Micaela Schäfer und Reality-TV-Liebling Julian F.M. Stöckel (38) werden die Oper auf den Kopf stellen.
Gibt es einen Nacktskandal?
Bahnt sich da ein Nacktskandal an? Schon bei ihrem ersten Besuch hielt sich Micaela Schäfer an den strengen Dresscode – bodenlang, elegant, aber natürlich mit sexy Spitze. Regelkonform, aber mit Reiz. Ganz Micaela eben.
Diesmal rückt sie nicht solo an, sondern bringt ihren guten Freund Julian F.M. Stöckel mit. Beide waren schon am Wiener Opernball zu Gast, doch wollen dieses Jahr ganz privat kommen.
„Wir laden uns selbst ein. Also gegenseitig. Wir wollen einfach Spaß haben, tanzen und die Nacht zum Tag machen“, verrät Stöckel. Denn: Micaela Schäfer ist Single. „Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass man sie späterflirtbereit an der Bar trifft“, verrät Stöckel.
Die Chancen stehen nicht schlecht, dass man Micaela flirtbereit an der Bar trifft.
Julian F.M. Stöckel hat einen Tipp für mutige Herren.
Ein Spaß, aus dem für Micaela gerne Ernst werden darf!
Ein kleiner Servicehinweis für mutige Herren: Eine fremde Dame zum Tanz aufzufordern, gilt auf einem Ball nicht als aufdringlich, sondern gehört schon fast zum guten Ton. Kein Swipe, kein Like – ein Knicks genügt.
Und was sucht die Dame? Älter als sie, im Leben stehend, charmant umgarnend, großzügig – und bitte mit Stil. Klingt vernünftig.
Unter 5000 illustren Ballgästen sollte sich doch ein geeigneter Traumtänzer für das Model finden lassen. Ob es am Ende beim Walzer bleibt oder ihr Herz doch höherschlägt? Wir bleiben dran.
