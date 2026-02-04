Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das kann was werden!

Flirtalarm am Opernball: Micaela Schäfer heizt ein

Stars & Society
04.02.2026 21:30
Als DJane ist es Micaela Schäfer gewohnt, für Stimmung zu sorgen. Nun will die 42-Jährige den ...
Als DJane ist es Micaela Schäfer gewohnt, für Stimmung zu sorgen. Nun will die 42-Jährige den Wiener Opernball zum Strahlen bringen.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Sasa Schwarzjirg
Von Sasa Schwarzjirg

Nacktmodel und DJane in Flirtlaune: Micaela Schäfer hat das Ticket für den 68. Wiener Opernball schon in ihren Händen. An der Seite der 42-jährigen Deutschen wird Reality-TV-Star Julian F.M. Stöckel über den roten Teppich schreiten. Ihre Mission: einen Mann finden. Zumindest für eine/n der beiden. Na, das kann was werden ...

0 Kommentare

Wenn der Wiener Opernball ruft, dann rücken nicht nur Frack und Fächer in den Fokus. Schon Wochen zuvor dreht sich vieles um die große Frage: Welche Stargäste tanzen denn heuer an? Nun steht fest: Nackt-DJane Micaela Schäfer und Reality-TV-Liebling Julian F.M. Stöckel (38) werden die Oper auf den Kopf stellen.

Gibt es einen Nacktskandal?
Bahnt sich da ein Nacktskandal an? Schon bei ihrem ersten Besuch hielt sich Micaela Schäfer an den strengen Dresscode – bodenlang, elegant, aber natürlich mit sexy Spitze. Regelkonform, aber mit Reiz. Ganz Micaela eben. 

Micaela Schäfer im Jahr 2013 am Opernball in Wien
Micaela Schäfer im Jahr 2013 am Opernball in Wien(Bild: Viennareport)

Diesmal rückt sie nicht solo an, sondern bringt ihren guten Freund Julian F.M. Stöckel mit. Beide waren schon am Wiener Opernball zu Gast, doch wollen dieses Jahr ganz privat kommen.

Julian F.M. Stöckel am Wiener Opernball 2024
Julian F.M. Stöckel am Wiener Opernball 2024(Bild: APA/EVA MANHART)

„Wir laden uns selbst ein. Also gegenseitig. Wir wollen einfach Spaß haben, tanzen und die Nacht zum Tag machen“, verrät Stöckel. Denn: Micaela Schäfer ist Single. „Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass man sie späterflirtbereit an der Bar trifft“, verrät Stöckel.

Zitat Icon

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass man Micaela flirtbereit an der Bar trifft.

Julian F.M. Stöckel hat einen Tipp für mutige Herren.

Ein Spaß, aus dem für Micaela gerne Ernst werden darf!
Ein kleiner Servicehinweis für mutige Herren: Eine fremde Dame zum Tanz aufzufordern, gilt auf einem Ball nicht als aufdringlich, sondern gehört schon fast zum guten Ton. Kein Swipe, kein Like – ein Knicks genügt.

Lesen Sie auch:
Das jüngste Gerücht: Anna Netrebko soll beim Opernball 12. Februar antanzen. 
Wer mit wem wo sitzt
Anna Netrebko vor ihrer Rückkehr zum Opernball
04.02.2026
Wow-Robe für Opernball
Sasa Schwarzjirg verzaubert in rotem Spitzentraum
04.02.2026
Ioan Holender:
„Ich wurde nie wieder zum Opernball eingeladen!“
04.02.2026

Und was sucht die Dame? Älter als sie, im Leben stehend, charmant umgarnend, großzügig – und bitte mit Stil. Klingt vernünftig. 

Unter 5000 illustren Ballgästen sollte sich doch ein geeigneter Traumtänzer für das Model finden lassen. Ob es am Ende beim Walzer bleibt oder ihr Herz doch höherschlägt? Wir bleiben dran.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
185.701 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
180.186 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
135.165 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Stars & Society
Das kann was werden!
Flirtalarm am Opernball: Micaela Schäfer heizt ein
Wer mit wem wo sitzt
Anna Netrebko vor ihrer Rückkehr zum Opernball
Wow-Robe für Opernball
Sasa Schwarzjirg verzaubert in rotem Spitzentraum
„Mein Rat ist ...“
Peltz-Papa mischt sich jetzt in Beckham-Streit ein
Testament angefochten
Großer Katzenjammer bei Karl Lagerfelds Erben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf