USA, EU und Japan besiegeln Rohstoffpartnerschaft

Wo überall Seltene Erden benötigt werden

Die Seltenen Erden sind eine Gruppe von 17 chemischen Elementen. Entgegen ihrem Namen kommen sie weltweit relativ häufig vor, sind jedoch oft nur schwer und unter hohem Aufwand zu gewinnen. Sie sind unverzichtbar für zahlreiche High-Tech-Anwendungen. So werden sie etwa für die Herstellung leistungsstarker Magnete für E-Motoren benötigt, die leichter und effizienter sind als herkömmliche Antriebe. Für die USA, wo Trump auf fossile Energien setzt, ist dies zwar von geringerer Bedeutung. Allerdings spielen sie auch in der Rüstungsindustrie eine Schlüsselrolle, etwa bei Lenkraketen und Radarsystemen.