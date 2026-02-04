Vorteilswelt
„Kein guter Mensch“

Kinder radikalisiert: Haft für jungen IS-Anhänger

Gericht
04.02.2026 15:55
Am Mittwoch ist ein 20-Jähriger wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation ...
Am Mittwoch ist ein 20-Jähriger wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation zu dreieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden (Archivbild).(Bild: APA/STEFAN SOMWEBER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Deradikalisierungsprogramme sollen Extremisten stoppen. Doch im Wiener Landesgericht zeigte sich am Mittwoch: Sie wirken nicht immer. Ein 20-Jähriger stand erneut vor Gericht – obwohl er bereits im Jänner 2025 wegen terroristischer Vereinigung verurteilt worden war. Statt auszusteigen, machte er weiter und wurde dafür verurteilt ...

Der junge Mann verbreitete IS-Propaganda über Snapchat, diskutierte in Telegram-Chats über Anschläge – und suchte gezielt Kontakt zu deutlich jüngeren Burschen. Laut Staatsanwalt habe er Jugendliche für den IS angeworben: „Er hat möglichst junge Menschen in die IS-Ideologie hineingezogen. Gerade die sind dafür empfänglich. Er hat teilweise Kinder mit Sympathie für den IS infiziert.“

15-Jährigen ein Messer besorgt
Zu seinem Umfeld gehörte auch jener 15-Jährige, der ein Attentat am Wiener Westbahnhof plante. Dem Burschen besorgte der Angeklagte ein Messer: „Ich hab‘s ihm einfach gekauft. Er wollte es einfach haben. Zum Glück ist nichts passiert.“

Lesen Sie auch:
Auf die israelische Botschaft in Berlin wollte ein damals 18-Jähriger laut Anklage ein ...
Bombenbau aus Internet
Austro-Tschetschene (18) plante Botschafts-Terror
18.01.2026
Anschlag geplant
Weiterhin gefährlich: Terror-Teenie erneut gefasst
27.11.2025
Westbahnhof als Ziel
„Milchbubi“ plante Blutbad in seinem Kinderzimmer
19.02.2025

Mit Luftdruckgewehr trainiert
Auch mit einem 18-Jährigen, der Anschläge auf die israelische Botschaft und ein islamisches Zentrum plante, war er eng verbunden. Er kaufte ihm ein Luftdruckgewehr, gemeinsam trainierten sie: „Auf Glasflaschen.“ Zudem schickte er Bombenbau-Anleitungen: „Er hat die haben wollen.“

Zitat Icon

Ich wollte nicht, dass die denken, dass ich kein guter Freund bin.

Der Angeklagte (20)

Ein weiterer 15-Jähriger mit Attentatsfantasien bekam ebenfalls ein Messer vom Angeklagten. „Ich bin kein guter Mensch“, sagte der 20-Jährige vor Gericht. Der Richter hielt ihm vor: „Man könnte auf die Idee kommen, dass Sie einer sind, der das Feuer anheizt, den Leuten Waffen besorgt und dann sagt: Ich habe nichts gemacht.“ Der Angeklagte entgegnete: „Ich wollte nicht, dass die denken, dass ich kein guter Freund bin.“

Wollte „angenehme“ Atmosphäre verbreiten
Er habe keine Anschläge geplant: „Ich habe das gemacht, dass ich Leute um mich habe. Ich hatte keine Freunde.“ IS-Propaganda verschickte er, „um eine angenehme Atmosphäre zu verbreiten“.

Zitat Icon

Seine Wohnung, sein Schlafzimmer war hergerichtet wie ein IS-Gebiet.

Der Staatsanwalt

Der Staatsanwalt zeichnete ein anderes Bild: „Seine Wohnung, sein Schlafzimmer war hergerichtet wie ein IS-Gebiet.“ Auf die Frage, warum er sich dem IS anschloss, antwortete der Angeklagte: „Vielleicht war es gerade im Trend.“

Der Staatsanwalt forderte eine harte Strafe. Der 20-Jährige sei „mitverantwortlich für ein massives Gefahrenpotenzial, das es hier in Wien gegeben hat“. Das Urteil: Dreieinhalb Jahre unbedingte Haft wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation. Nicht rechtskräftig.

