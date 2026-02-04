Kinder radikalisiert: Haft für jungen IS-Anhänger

Ein weiterer 15-Jähriger mit Attentatsfantasien bekam ebenfalls ein Messer vom Angeklagten. „Ich bin kein guter Mensch“, sagte der 20-Jährige vor Gericht. Der Richter hielt ihm vor: „Man könnte auf die Idee kommen, dass Sie einer sind, der das Feuer anheizt, den Leuten Waffen besorgt und dann sagt: Ich habe nichts gemacht.“ Der Angeklagte entgegnete: „Ich wollte nicht, dass die denken, dass ich kein guter Freund bin.“