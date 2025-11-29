Angeschlagene Regierung | Operation gelungen

Operation gelungen. Welche Namen werden in beiden Parteien neuerdings als erste genannt? Jene ihrer jeweiligen Vorvorgänger! So gilt bei der ÖVP Sebastian Kurz als Favorit auf die Stocker-Nachfolge. Bei der SPÖ wäre Christian Kern für manche statt Babler der Wunschkandidat. Doch das Christkind bringt bekanntlich nicht immer, was man sich von ihm wünscht. Denn gegen Christian Kern gibt es in einflussreichen roten Kreisen anhaltend massiven Widerstand, bei den Türkisen und Schwarzen lauern nicht wenige Kurz-Skeptiker. Ohnehin haben Babler und Stocker nicht vor, das Feld zu räumen. Der genesene ÖVP-Bundeskanzler versichert heute im „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger sogar, er werde bei den Wahlen 2029 wieder antreten. Seine Operation scheint gelungen…