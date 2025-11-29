Vorteilswelt
Angeschlagene Regierung | Operation gelungen

(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Angeschlagene Regierung. Die türkis-rot-pinke Regierung schwer angeschlagen, der Bundeskanzler gesundheitlich, der Vizekanzler vor allem politisch angeschlagen: Kein Wunder, wenn bei einem solchen Szenario die Gerüchteküche brodelt. Wie üblich wird dabei vor allem um die Köpfe an der Spitze diskutiert. In der ÖVP hatte man das Gedankenspiel für den Fall begonnen, dass Christian Stocker nach seiner Rückenoperation nicht mehr ins Amt zurückkehren würde. Und in der SPÖ zerbricht man sich den Kopf über die Babler-Nachfolge schon, seit dieser die Parteispitze erobert hat.

Operation gelungen. Welche Namen werden in beiden Parteien neuerdings als erste genannt? Jene ihrer jeweiligen Vorvorgänger! So gilt bei der ÖVP Sebastian Kurz als Favorit auf die Stocker-Nachfolge. Bei der SPÖ wäre Christian Kern für manche statt Babler der Wunschkandidat. Doch das Christkind bringt bekanntlich nicht immer, was man sich von ihm wünscht. Denn gegen Christian Kern gibt es in einflussreichen roten Kreisen anhaltend massiven Widerstand, bei den Türkisen und Schwarzen lauern nicht wenige Kurz-Skeptiker. Ohnehin haben Babler und Stocker nicht vor, das Feld zu räumen. Der genesene ÖVP-Bundeskanzler versichert heute im „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger sogar, er werde bei den Wahlen 2029 wieder antreten. Seine Operation scheint gelungen…

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
