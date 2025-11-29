Angeschlagene Regierung | Operation gelungen

Angeschlagene Regierung. Die türkis-rot-pinke Regierung schwer angeschlagen, der Bundeskanzler gesundheitlich, der Vizekanzler vor allem politisch angeschlagen: Kein Wunder, wenn bei einem solchen Szenario die Gerüchteküche brodelt. Wie üblich wird dabei vor allem um die Köpfe an der Spitze diskutiert. In der ÖVP hatte man das Gedankenspiel für den Fall begonnen, dass Christian Stocker nach seiner Rückenoperation nicht mehr ins Amt zurückkehren würde. Und in der SPÖ zerbricht man sich den Kopf über die Babler-Nachfolge schon, seit dieser die Parteispitze erobert hat.
Operation gelungen. Welche Namen werden in beiden Parteien neuerdings als erste genannt? Jene ihrer jeweiligen Vorvorgänger! So gilt bei der ÖVP Sebastian Kurz als Favorit auf die Stocker-Nachfolge. Bei der SPÖ wäre Christian Kern für manche statt Babler der Wunschkandidat. Doch das Christkind bringt bekanntlich nicht immer, was man sich von ihm wünscht. Denn gegen Christian Kern gibt es in einflussreichen roten Kreisen anhaltend massiven Widerstand, bei den Türkisen und Schwarzen lauern nicht wenige Kurz-Skeptiker. Ohnehin haben Babler und Stocker nicht vor, das Feld zu räumen. Der genesene ÖVP-Bundeskanzler versichert heute im „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger sogar, er werde bei den Wahlen 2029 wieder antreten. Seine Operation scheint gelungen…
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.