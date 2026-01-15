Statham und seine Rosie zum Pistenspaß in Tirol

Rosie ist „Wiederholungstäterin“

Schon im Herbst war Huntington-Whiteley in dem Luxus-Resort im Tiroler Ehrwald mit ihren Freundinnen und für ein Shooting zu Gast. Und offenbar war sie von der traumhaften Aussicht auf die Tiroler Berge so begeistert, dass sie gleich noch mal mit ihrer Familie zurückkehrte.