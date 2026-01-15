Statham und seine Rosie zum Pistenspaß in Tirol

Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham sind ganz offensichtlich echte Österreich-Fans! Der Actionstar und seine schöne Lebensgefährtin genießen aktuell nämlich Pistenspaß und Hüttengaudi in Tirol.
Auf Instagram teilte die Model-Schönheit gerade eine Reihe von Fotos, die sie und ihren Liebsten, aber auch die gemeinsamen Kinder Jack Oscar und Isabella James beim Spaß im Schnee zeigen.
Familienspaß im Schnee
Da wird auf der Piste mal mehr, mal weniger elegant gewedelt, die traumhafte Winterlandschaft genossen und mit Freunden und Familie einfach eine schöne Auszeit genossen.
Rosie Huntington-Whiteley teilte auf Instagram zahlreiche Schnappschüsse vom Familienurlaub:
Und natürlich auch das eine oder andere sexy Foto geschossen. Denn schon am Wochenende sorgte das Supermodel mit ihren Bikini-Fotos im weißen Pulverschnee für Aufsehen – hier zum Durchklicken:
Rosie ist „Wiederholungstäterin“
Schon im Herbst war Huntington-Whiteley in dem Luxus-Resort im Tiroler Ehrwald mit ihren Freundinnen und für ein Shooting zu Gast. Und offenbar war sie von der traumhaften Aussicht auf die Tiroler Berge so begeistert, dass sie gleich noch mal mit ihrer Familie zurückkehrte.
Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley sind seit 2010 ein Paar. Seit 2016 sind der Actionstar und das Topmodel auch verlobt, vor den Altar getreten sind sie bislang jedoch nicht. „Es hat für uns auch keine große Priorität, wir sind so glücklich“, plauderte die 38-Jährige unlängst aus.
