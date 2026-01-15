„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“

Nach zwei Femiziden binnen weniger Tage ist die Betroffenheit in Österreich groß. Im Gespräch mit krone.tv spricht Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings, über Ursachen und Warnsignale häuslicher Gewalt und darüber, warum besonders Trennungen und Scheidungen für Frauen oft zur gefährlichsten Zeit werden. Frieben fordert mehr konsequente Maßnahmen gegen sogenannte Gefährder: Betretungsverbote, Anzeigen und bessere Kontrolle, etwa durch GPS-Tracker oder elektronische Fußfesseln.