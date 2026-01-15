Ehefrau tot in Hotel, Österreicher auf der Flucht

Polizei geht von Mord aus

Der mutmaßliche Täter befindet sich aktuell noch auf der Flucht. Der stellvertretende Polizeikommissar Lakhwinder Singh Kaler berichtete: „Erste Ermittlungen ergaben, dass die Verstorbene und ihr Ehemann häufig in Streit gerieten. Aufgrund von Aussagen der Angehörigen gehen wir von einem Mordfall aus. Wir setzen alles daran, den Täter schnellstmöglich zu fassen.“