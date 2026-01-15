Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahndung in Indien

Ehefrau tot in Hotel, Österreicher auf der Flucht

Österreich
15.01.2026 09:55
Porträt von Hannah Tilly
Porträt von Josef Poyer
Von Hannah Tilly und Josef Poyer

In der nordindischen Millionenmetropole Amritsar läuft seit Anfang der Woche eine Großfahndung nach einem mutmaßlichen Frauenmörder. Unter Verdacht: ein Österreicher mit indischen Wurzeln, der die Mutter seines Sohnes mit einer scharfkantigen Waffe getötet haben soll.

0 Kommentare

Als Angehörige die Frau in einem Hotel fanden, war es bereits zu spät. Die frisch gebackene Mutter lag blutüberströmt in ihrem Zimmer, für sie kam jede Hilfe zu spät. Und von ihrem Ehemann fehlte jede Spur!

Die Familie war erst kürzlich aus Wien in die indische Provinz gereist, um die Bhog-Zeremonie zur Geburt ihres Sohnes zu feiern. Am Dienstag wollten sie auch dem Lohri-Fest beiwohnen – doch dazu sollte es nicht mehr kommen ...

Zitat Icon

Wir sind über diesen Fall informiert und stehen mit der Familie des Opfers in Kontakt.

Das Außenministerium bestätigt die Tragödie. 

Die indische Polizei fahndet weiter nach dem Austro-Inder (Symbolbild).
Die indische Polizei fahndet weiter nach dem Austro-Inder (Symbolbild).(Bild: Sumit - stock.adobe.com)

Angehörige stehen unter Schock
„Sie übernachteten in einem Hotel in Amritsar, wo meine Tochter ermordet wurde“, schilderte ihr Vater lokalen Medien, „wir fordern Gerechtigkeit!“ Die Familienangehörigen berichten, dass die Ehe in den ersten Jahren friedlich verlief, später aber häufig Streitigkeiten aufgrund von Misstrauen des Mannes entstanden.

Tatsächlich wird Eifersucht als mögliches Tatmotiv ins Spiel gebracht. Wie die „Krone“ erfuhr, lebte das Ehepaar in Wien und soll seit rund acht Jahren verheiratet sein. Die Hinterbliebenen – allen voran der erst siebenmonatige Sohn – werden von Mitarbeitern der österreichischen Botschaft betreut.

Polizei geht von Mord aus
Der mutmaßliche Täter befindet sich aktuell noch auf der Flucht. Der stellvertretende Polizeikommissar Lakhwinder Singh Kaler berichtete: „Erste Ermittlungen ergaben, dass die Verstorbene und ihr Ehemann häufig in Streit gerieten. Aufgrund von Aussagen der Angehörigen gehen wir von einem Mordfall aus. Wir setzen alles daran, den Täter schnellstmöglich zu fassen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wien
MutterFamilie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
444.458 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
174.598 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.131 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Österreich
Starb bei Transport
Häftling tot: Ermittlungen gegen Justizwache
Krone Plus Logo
Brutaler Überfall
Gutachten entscheidet über bis zu zehn Lebensjahre
Kurioser Fall
Feuerwehreinsatz wegen verbranntem Leberkäse
Ministerium warnt
Neues Betrugsschreiben kursiert im Netz: Vorsicht!
Schüler in der Kälte
Buslenker hat Haltestelle im Dienstplan übersehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf