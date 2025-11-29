Nach Moskau-Besuch: Orbán erledigt Putins Geschäft

Kickl lobt Orbán und kritisiert Regierung

FPÖ-Chef Herbert Kickl nahm unterdessen das Treffen Orbáns mit Putin zum Anlass, den ungarischen Premier zu loben und Österreichs Bundesregierung per Aussendung „Totalversagen“ in der Außen- und Energiepolitik vorzuwerfen. „Während Viktor Orbán von Putin für seine ‘ausgewogene Haltung‘ gelobt wird und Budapest als Ort für Friedensgipfel im Gespräch ist, hat sich Österreich durch den Kniefall vor Brüssel und Kiew völlig diskreditiert“, vermittelte Kickl dabei den Eindruck, als hielte er Anerkennung vom russischen Diktator für etwas Erstrebenswertes.