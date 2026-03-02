Désirée Nosbusch: Testament ist bereits gemacht

„Kinder wissen, was ich mir wünsche“

Niemand solle sich nach ihrem Tod in einem Moment der Trauer fragen müssen, wie sie beerdigt werden wollte oder ob es eine Patientenverfügung gebe, sagte Nosbusch. „Deshalb habe ich vor etwa eineinhalb Jahren alles festgelegt. Meine Kinder wissen, was ich mir wünsche. Es ist geklärt, was mit meinem Hund geschieht, wie meine Beerdigung aussehen soll – all das. Und offen gesagt: Es tut gut, das einmal niederzuschreiben. Dann ist es aus dem Kopf.“