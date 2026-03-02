Désirée Nosbusch: Testament ist bereits gemacht

Schauspielerin und Moderatorin Désirée Nosbusch will ihren „liebsten Menschen keine Unordnung hinterlassen“ und hat deshalb bereits ihr Testament gemacht.
„Ich habe das alles geregelt“, sagte die 61-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“ auf die Frage, ob sie sich mit dem Thema Testament befasst habe. Nosbusch führte aus: „Wissen Sie, ich lebe allein mit meinem Hund und bin viel unterwegs. Wenn mir morgen etwas passieren sollte – was ich natürlich nicht hoffe -, dann möchte ich meinen liebsten Menschen keine Unordnung hinterlassen.“
„Kinder wissen, was ich mir wünsche“
Niemand solle sich nach ihrem Tod in einem Moment der Trauer fragen müssen, wie sie beerdigt werden wollte oder ob es eine Patientenverfügung gebe, sagte Nosbusch. „Deshalb habe ich vor etwa eineinhalb Jahren alles festgelegt. Meine Kinder wissen, was ich mir wünsche. Es ist geklärt, was mit meinem Hund geschieht, wie meine Beerdigung aussehen soll – all das. Und offen gesagt: Es tut gut, das einmal niederzuschreiben. Dann ist es aus dem Kopf.“
Die gebürtige Luxemburgerin hat zwei erwachsene Kinder. Aktuell ist sie in der Hauptrolle des ZDF-Thrillers „In fremden Händen“ zu sehen. Ihren internationalen Durchbruch als Schauspielerin hatte sie mit der Serie „Bad Banks“ (2018), in der sie eine skrupellose Investmentbankerin verkörpert.
