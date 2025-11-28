Vorteilswelt
Monatelange Pause

Hiobsbotschaft! Austria-Profi verletzt sich schwer

Bundesliga
28.11.2025 10:08
Lange Zwangspause für Noah Botic (re.)
Lange Zwangspause für Noah Botic (re.)(Bild: GEPA)

Hiobsbotschaft für die Wiener Austria: Stürmer Noah Botic hat sich einen Knöchelbruch zugezogen und fällt lange aus!

Am Mittwoch im Training verletzte sich Botic schwer verletzt. Bei ihm wurden ein Knöchelbruch sowie Risse des Syndesmose- und Innenbandes diagnostiziert.

OP und lange Zwangspause
Der 23-Jährige wird sich kommende Woche einer Operation unterziehen und sechs bis neun Monate ausfallen.

In der laufenden Saison erzielte Botic bei 13 Einsätzen in der Liga drei Tore.

