Rapid wieder inferior! Fans fordern „Stöger raus“

„Keine Situation, die man sich wünscht“, geht Stöger davon aus, dass es bei der Rückendeckung von Sportchef Katzer bleibt: „Ich habe Bock, das zu reparieren, mich bewusst für die Aufgabe entschieden“, stellt er sich nicht die Sinnfrage. „Das ist für mich kein Projekt für vier Monate oder ein Jahr. Ich will etwas auf die Beine stellen, das nachhaltig erfolgreich ist.“ Aber auch er gibt zu: „Die nächsten Tage werden spannend.“ Sonntag geht’s zum LASK. Mit Stöger?