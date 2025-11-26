Austria: Ein Aufsichtsrat greift AG-Vorstand an

Beim Traditionsklub Austria Wien wurden weitreichende sportliche Entscheidungen zuletzt nicht von einem Sportvorstand getroffen, sondern von Wirtschaftsvorstand Harald Zagicek, der seit dem Abgang von Jürgen Werner als Alleinvorstand agiert. Austria-Aufsichtsrat Peter Kroha sieht die jüngsten Personalentscheidungen – vor allem die Absetzung von Sportdirektor Manuel Ortlechner und die Einführung einer neuen Sportdirektion unter Michael Wagner – zunächst als massiven Eingriff in die internen Vereinbarungen. Und er hinterfragt die Expertise von Harald Zagicek, der auf einem Ticket des Vereins sitzt, während ein Sportvorstand von den Investoren zu bestellen wäre. Wörtlich fragt er in einem Brief an seine Aufsichtsratskollegen: „Auf welcher rechtlichen und fachlichen Basis hat der Wirtschaftsvorstand die Entscheidung getroffen?“ Besonders sauer stößt ihm auf, dass Harald Zagicek „ohne sportliche Expertise“ über sportliche Leitungspositionen entschieden habe.